Díaz insiste en que su ilusión es volver a gobernar Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha insistido este sábado en que su "ilusión" es volver a ser presidenta de la Junta logrando un "nuevo impulso" desde la oposición y ha reconocido que "hay cosas que tenemos que cambiar y actualizar" para lograr una "mayoría suficiente" en las próximas elecciones autonómicas.

Díaz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, durante la que ha criticado el "retroceso" que está sufriendo Andalucía por el "tripartito" de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox "que se quiere exportar a otros lugares de España" y ha garantizado que si la nueva Junta "hace cosas bien hechas lo defenderé porque quiero a mi tierra y una Andalucía más justa".

Preguntada por si recibió el ofrecimiento de ser presidenta del Senado, Díaz ha asegurado que Pedro Sánchez le "preguntó qué deseaba ser y yo le dije que mi ilusión y mis ganas eran volver a gobernar en Andalucía y lo hago con su cariño y apoyo". Ha reconocido que la relación entre ambos "ha tenido momentos difíciles, con conflictos importantes y episodios enconados y tormentosos", pero ha destacado que "ahora los dos sabemos lo que necesita España, Andalucía y el PSOE y estamos arrimando el hombro y miramos el futuro".

Sobre si estaría dispuesta a ser ministra en un futuro Gobierno de Sánchez, la líder del PSOE-A ha insistido en que "lo único que quiero es hacer una oposición responsable, cambiando cosas, porque hay cosas que tenemos que cambiar, actualizar y entender que los andaluces necesitan también que demos un nuevo impulso desde la labor de la oposición para que nuestra mayoría sea suficiente porque el 2 de diciembre ganamos pero se juntaron las tres derechas".

"Yo no quiero otra cosa, estar en mi tierra, peleando por volver al Gobierno andaluz cuanto antes", ha recalcado Díaz, que ha admitido que "no es normal ni habitual" seguir en el Parlamento andaluz tras salir de la Presidencia de la Junta porque "la gente suele irse a otro cargo, pero a mí es lo que me motiva y espero que mis compañeros tengan la misma fortaleza".

La dirigente socialista ha criticado medidas como la limitación a ocho años del mandato del presidente de la Junta y de los consejeros promovida por el Gobierno de PP y Cs, que ha calificado como una propuesta "de cara a la galería", y ha censurado que "van a bajar impuestos a las 300 familias más ricas de Andalucía y han quitado 700 maestros en la oferta de empleo público, líneas de escuelas rurales y líneas públicas de educación favoreciendo conciertos".

Sobre las declaraciones del dirigente de Cs Juan Carlos Girauta en las que le alertó de que habían encontrado "cosas interesantes en los armarios" al llegar a la Junta, Díaz ha criticado que recurriera a un "lenguaje un poco matón, impropio de la política" y ha advertido de que "si se llega a una administración y algo no está bien hecho, se debe ir a los tribunales". "Si lo que pretendía era silenciarnos se está equivocando. A los socialistas andaluces y a mí no nos calla nadie", ha concluido.