Cientos de gijoneses dan el último adiós a Arturo Fernández

Centenares de gijoneses han abarrotado este sábado la iglesia de San Pedro, de Gijón, donde se ha celebrado el funeral del actor y empresario teatral Arturo Fernández, que murió este jueves en Madrid a los 90 años.



El féretro con los restos mortales del artista asturiano ha llegado a las 17:00 horas al templo, donde le esperaban sus familiares y amigos junto a centenares de gijoneses que, pese al día de sol, han dejado de lado la playa de San Lorenzo para decir adiós al galán del teatro español.



El cuerpo del actor, nacido el 21 de febrero de 1929 en Gijón, ha entrado en el templo arropado por un largo aplauso de los presentes en la iglesia que también han homenajeado al actor con un aplauso cuando ha tomado la palabra uno de sus yernos.





El momento más emotivo se ha vivido al término de la ceremonia cuando los hijos del artista han sacado el féretro del actor mientras sonaba la canción "Gijón del alma" y los presentes en el templo y en los jardines de Campo Valdés han prorrumpido en aplausosHasta San Pedro se ha acercado junto al círculo familiar del artista el exalcalde de Oviedo Gabino de Lorenzo, que ha afirmado que para él Arturo Fernández fue "un hermano"."En los últimos momentos me dio la mano y me dijo hermano", ha desvelado De Lorenzo, que ha asegurado que ha perdido a un amigo y a su" hermano mayor", mientras que Asturias ha perdido a "un hombre que defendió a esta región allá donde fue".El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, ha afirmado que fue "un referente en el teatro español" y un hombre "digno de elogio" del que siempre ha admirado "su coherencia, su inmensa capacidad de trabajo y su amor al teatro"."Las estrellas que vas a tener contigo son de verdad no de purpurina", ha afirmado durante la homilía el sacerdote Silverio Zapico, que ha oficiado la misa y que, según ha relatado, conocía al artista y a su familia.Tras el funeral, los restos del actor se han trasladado al cementerio municipal de Césares, para ser inhumados en la intimidad familiar tras tres días de despedidas multitudinarias.