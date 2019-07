Marlaska insta a luchar contra la derecha que quiere limitar derechos

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha instado este sábado a la sociedad a luchar contra esa derecha "que no tiene tapujos en limitar" los derechos del colectivo LGTBI, que es "la gasolina imprescindible para poner en riesgo" esos derechos.



"Dirán que avasallamos porque vivimos nuestra vida como somos y como queremos ser. Buscan la uniformidad y nosotros queremos la diversidad (...) Tenemos que construir todos porque es la forma más clara de hacer frente a esa derecha que se ha unido y que no tiene tapujos en limitar nuestros derechos, en limitar los derechos humanos", ha denunciado Grande-Marlaska.



El ministro, que ha participado en el acto de bienvenida a las delegaciones LGTBI socialistas, ha indicado que la celebración del Orgullo 2019 es la "más reivindicativa de los últimos años" y ha pedido que el rechazo a actitudes limitadoras sea tranquilo pero muy activo porque están en juego los derechos humanos.





"No son derechos de los que somos LGTBI, son derechos humanos. (...) Esta es una batalla del conjunto de la sociedad. Hoy van contra unos y mañana van contra otros simplemente por ser diversos", ha criticado en el acto de bienvenida a las delegaciones LGTBI del PSOE que participarán por la tarde en la manifestación del orgullo.Grande-Marlaska ha arremetido contra "la derecha cobarde que actúa de cómplice de esos limitadores, vulneradores de los derechos fundamentales" y ha solicitado que se tenga presente la historia del colectivo LGTBI "para no dar ni un paso atrás": "Sabemos lo que nos jugamos", ha advertido.En declaraciones a los periodistas, el ministro ha subrayado que los partidos políticos no son los protagonistas de la manifestación y que "hoy no es el día para querer lavarse la imagen", ya que los derechos hay que defenderlos a diario y desde luego no haciendo ninguna alianza directa o indirecta, hipócrita y cínica con quien quiere limitar esos derechos".En cuanto a las críticas del colectivo LGTBI y rechazo de la participación de Cs en el orgullo por sus posibles pactos con Vox, Grande-Marlaska ha sostenido que es irresponsable o ilusorio pensar que no va a tener consecuencias "pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos"."Somos libres para decidir y para resolver con quién queremos caminar y andar, pero seamos conscientes de que somos responsables de nuestras decisiones", ha agregado."Tenemos que seguir luchando como hemos luchado durante estos años. (...) Levantamos un poco la cabeza y rápidamente nos la quieren aplastar", ha añadido.En el mismo acto la diputada socialista de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha explicado que el lema del PSOE para el Orgullo 2019 es "Mayores sin armarios" para reconocer la lucha histórica de los activistas LGTBI y recordar al socialista Pedro Zerolo."No es posible que esta lucha, todo este camino que hemos andado sea para nada porque venga ahora una fuerza de ultraderecha y la derecha que se ha puesto de rodillas a decirnos que nos van a arrebatar todo aquello que hemos conseguido. (...) Nos van a encontrar en las calles, nos van a encontrar de frente, (...) nos van a unir como una piña", ha aseverado.En este sentido, el secretario general del PSOE Madrid, José Manuel Franco, ha incidido en que "no está todo hecho", ya que los peligros de la "involución" están a la vuelta de la esquina debido a la aparición de la ultraderecha."Pretendían volver a las andadas de ocultaros y no es no, más que nunca, tenemos todos el derecho y la obligación de reivindicar y seguir luchando por los derechos", ha afirmado.