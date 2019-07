El Gobierno de EEUU pide confiscar al Chapo 12.666 millones de dólares

El Gobierno de Estados Unidos solicitó este viernes el decomiso de 12.666 millones de dólares (unos 11.280 millones de euros) a Joaquín "El Chapo" Guzmán después de que el mexicano fuera hallado culpable de múltiples cargos por narcotráfico en un tribunal de Nueva York.



Según la moción dirigida en una carta al juez del caso, Brian M. Cogan, a la que tuvo acceso Efe, el Gobierno hace una "propuesta de decomiso" de 12.666.191.704 dólares contra el Chapo a pocos días de que el próximo 17 de julio la Justicia concrete la sentencia contra el narcotraficante, que puede ser de cadena perpetua.



La Fiscalía quiere una devolución del dinero que obtuvo el Chapo "directa o indirectamente" como resultado de su acusación penal y llega a concretar el dinero requerido en función del tipo de droga con la que traficó: cocaína (11.809 millones de dólares), heroína (11 millones) y marihuana (846 millones).





Esto es resultado de calcular que el Chapo traficó con un total de 528.276 kilogramos de cocaína, 202 kilos de heroína y 423.000 kilos de marihuana.Esta medida se produce después de que el pasado miércoles el juez federal Brian Cogan rechazase la repetición del juicio al Chapo, condenado por diez delitos de narcotráfico en febrero último y quien había solicitado un nuevo proceso tras publicarse una información sobre supuestas irregularidades del jurado.La defensa del narcotraficante entendía que el juicio en su contra se había contaminado porque varios miembros del jurado incumplieron las normas del tribunal de no informarse del caso por los medios de comunicación o las redes sociales, así como discutir fuera del tribunal sobre el asunto.Durante dicho proceso, el magistrado recordó que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el narcotraficante mexicano a través de la prensa o redes sociales para no contaminarse en sus deliberaciones.Sin embargo, el caso continuó en los medios de comunicación tras salir a la luz el 20 de febrero que un miembro del jurado, que no fue identificado, asegurara que alguno de ellos no siguieron las instrucciones del juez.De inmediato, su defensa solicitó un nuevo proceso alegando que su cliente "no tuvo un juicio justo", a lo que la Fiscalía se opuso por considerar que la información publicada sobre el miembro del jurado no se podían corroborar.Alegó el Gobierno que la reclamación de Guzmán Loera para el nuevo juicio se basaba "únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar".La sentencia del Chapo, declarado culpable de diez delitos de narcotráfico, se le leerá el próximo 17 de julio para conocer su condena.El mexicano, que permanece en una cárcel federal en Manhattan, considerada una de las más seguras de EE.UU., afrontó un proceso judicial de tres meses en el que se escuchó a 56 testigos, entre ellos antiguos socios y empleados, y tras seis días de deliberaciones el jurado le halló culpable y se enfrenta a cadena perpetua.