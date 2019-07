Un terremoto de magnitud 6,4 sacude el sur de California

Un temblor de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter sacudió este jueves el sur de California y se dejó sentir en zonas del condado de Los Ángeles (EE.UU.), según las primeras estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).



El epicentro del temblor, que se registró a las 10.33 horas locales (17.33 GMT) a una profundidad de 8,7 kilómetros, se situó en los alrededores de Ridgecrest, una localidad situada unos 250 kilómetros al norte de Los Ángeles (EE.UU.).



Numerosos ciudadanos del sur de California aseguraron en las redes sociales haber sentido el temblor.





Los bomberos del condado de San Bernardino, en cuyo territorio se registró el epicentro del sismo, señalaron en su cuenta oficial de Twitter que no se han registrado heridos, aunque detallaron que algunos edificios y carreteras sufrieron "daños de diverso grado".Además, los bomberos del condado de Kern, donde se encuentra Ridgecrest, que justo hace frontera con el condado de San Bernardino, aseguraron que están trabajando en "unas dos docenas de incidentes" que van de asistencia médica a incendios en esta ciudad y sus alrededores.La zona en la que se registró el epicentro del temblor, conocida como Searles Valley, es un área poco poblada.Este seísmo de 6,4 grados es uno de los más fuertes registrados en California en las últimas décadas y el más importante desde el terremoto de 6 grados en el condado de Napa en 2014.El más trágico de la historia reciente en California fue del de 1994 en Northridge, un temblor de 6,7 grados en la zona metropolitana de Los Ángeles que dejó 57 muertos, miles de heridos y numerosos daños materiales.Lucy Jones, sismóloga del Instituto Tecnológico de California (Caltech), dijo en una rueda de prensa que existe una elevada posibilidad de que haya réplicas de importancia a lo largo de la jornada de hoy.Por su parte, las autoridades de Los Ángeles aseguraron no tener constancia de daños materiales o personales de consideración."Hasta este momento, no hemos recibido ningún informe de daños o llamadas pidiendo ayuda en la ciudad de Los Ángeles con relación al terremoto", señaló, por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés) en su cuenta oficial de Twitter.Los responsables del aeropuerto de Los Ángeles publicaron también mensajes en esta red social señalando que no han encontrado, por ahora, ningún daño en sus instalaciones y aseguraron que las operaciones aéreas continúan desarrollándose con normalidad.USGS había señalado inicialmente que el temblor tuvo una magnitud de 6,6 en la escala de Richter, pero posteriormente rebajó su estimación a 6,4.El sismo coincidió con una jornada festiva en Estados Unidos por la celebración el 4 de julio del Día de la Independencia.California se encuentra en una zona de alta actividad sísmica atravesada, entre otras, por la falla de San Andrés.