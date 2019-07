La Junta saca pecho con la mejora de los datos de dependencia

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), se apuntó este jueves en la sesión de control el tanto de que su Gobierno ha aumentado el número dependientes atendidos y de prestaciones concedidas, un dato que pilló con el pie cambiado a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y que le permitió abrochar una comparecencia en la que no le apretaron en ningún momento. Tan de guante blanco fue la cosa, que Moreno no tuvo (como es norma de la casa) ni que cargar en exceso contra la gestión anterior de un PSOE que, por su parte, esta vez no le atacó con su relación con Vox.

Las cifras que puso Moreno sobre la mesa indican que a 30 de junio se atiende a 213.918 dependientes, 955 más que al cierre del año pasado. En cuanto a las prestaciones, se elevan a 281.966, 2.692 más, unos datos que le sirvieron para presumir de que “vamos por el buen camino” pese a admitir que todavía está pendiente conseguir un “modelo de gestión más ágil y eficiente”.

A Díaz no le cuadraron los números, porque los tenía hasta el 31 de mayo y decían que había 300 dependientes menos que en 2018, por lo que tuvo que salir por la tangente agarrándose a que son datos “no reconocidos por el Ministerio” y avisando de que estará vigilante para comprobar que son correctos. De paso, le reprochó que en los presupuestos no aparecen dos millones de los 90 adicionales que el Gobierno ha enviado a Andalucía para dependencia.

Moreno aprovechó para golpear con que “había bastantes errores de gestión en los ámbitos social, sanitario y educativo” en la anterior etapa, antes de hacerle una propuesta envenenada: si el PSOE respalda el presupuesto, se compromete a encontrar una manera de incrementar la partida prevista para dependencia. Díaz ya no tenía turno de réplica, así que lo hizo vía Twitter para atizar con que “la dependencia no se comercia, y menos usar la atención a las personas para trueques, como ha propuesto Juanma Moreno. Para trueques, ya tiene a Cs y Vox”.

Empleo y cambio climático

Si en el choque con Díaz no saltaron chispas, con el resto de grupos faltó poco para que se abrieran las flores y cantaran los pajaritos. Lo más duro que dijo fue que en materia de empleo “hay que revertir toda la gestión del PSOE”, pero poco más. El PP le puso el balón botando para que se luciera con los buenos datos de exportaciones, a Vox le aseguró que iba a pelear para reducir el equilibrio entre las zonas rurales y las de litoral y con Adelante Andalucía se echó un pulso a ver quién cree más en el cambio climático.