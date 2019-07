La Junta, a Vox: no habrá "subvenciones a dedo" en violencia machista"

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha garantizado este jueves a Vox que no habrá subvenciones nominativas en materia de violencia de género en Andalucía y les ha dicho que "pueden estar tranquilos" porque ninguna de esas ayudas se dará "a dedo".



Ruiz se ha pronunciado así en el pleno del Parlamento andaluz en respuesta a una interpelación del partido de extrema derecha donde la diputada Ángela Mulas ha denunciado que se beneficia a "lobbies del género" o asociaciones que viven de los fondos públicos gracias a "normativas ideológicas basadas en conceptos falsos como el género".



La consejera, que ha rechazado que se generalice con estas subvenciones hablando de "lobby", ha explicado que pasan por un control "exhaustivo" y ha informado de que el Ejecutivo pondrá en marcha un protocolo de eficacia y control dirigido a todas las asociaciones que trabajen con las mujeres.





Las ayudas, ha añadido, pasan por fiscalización y control de cuentas y en caso de que no cumplan con los objetivos fijados se les solicitará la devolución del importe.Ruiz ha hecho hincapié en el "firme" compromiso con la erradicación de la violencia de género, con la aplicación del pacto estatal y con el impulso de un gran acuerdo en la comunidad."Nosotros no negamos ningún tipo de violencia, pero la violencia de género es específica, estructural y tendrá su atención específica", ha añadido la consejera ante las reclamaciones de Vox para cambiar el concepto por uno de violencia intrafamiliar.La diputada Mulas ha reclamado que se exija la devolución de las ayudas por condición de maltratada "si no se es tal" y ha exigido el fin de la financiación de "lobbies victimistas, revanchistas".Ha criticado que se invierta dinero público "en seguir promocionando la denuncia instrumental" en los casos de violencia de género, ya que ha mantenido que "la mayor parte de denuncias no tienen fundamento" y buscan ventajas en los procesos de divorcio.La consejera ha rechazado los datos de la formación de extrema derecha sobre denuncias y ha destacado que el 80 por ciento de las mujeres asesinadas no denunciaban, a la vez que ha asegurado que el Gobierno andaluz "no criminaliza a los hombres".