Trump avisa a Irán: el enriquecimiento de uranio irá "en su contra"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a Irán a no elevar el nivel de enriquecimiento de uranio y le pidió que tenga "cuidado" con esas "amenazas" porque pueden volverse "en su contra", unas declaraciones que elevan aún más la tensión entre los dos países.



Trump reaccionó así en Twitter a los avisos del presidente iraní, Hasan Rohaní, quien este miércoles advirtió a los países europeos de que si no toman medidas prácticas con respecto a sus compromisos en el pacto, Teherán elevará a partir del 7 de julio el nivel de enriquecimiento de su uranio.



"Irán acaba de emitir una nueva advertencia. Rohaní dice que enriquecerá el uranio a 'cualquier cantidad que queramos' si no hay un nuevo acuerdo nuclear. Ten cuidado con las amenazas, Irán. ¡Pueden volverse en tu contra y será peor que lo que nadie ha sufrido jamás!", manifestó Trump.





Irán y las seis grandes potencias mundiales (Francia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia y EE.UU.) alcanzaron un histórico acuerdo en 2015 por el que Teherán se comprometía a limitar su programa nuclear para no poder desarrollar a corto plazo una bomba atómica, a cambio de facilidades económicas y comerciales.Esas facilidades se encuentran ahora en entredicho ya que, en mayo de 2018, Trump ordenó la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear, que había sido firmado por su antecesor, Barack Obama.Como resultado, Washington ha vuelto a imponer sobre la economía del país persa todas las sanciones que había levantado con el pacto, incluidas las que pesan sobre el sector petrolero.El Gobierno iraní afirma que durante un año ha sido muy paciente y ha dado tiempo a los europeos para que ejecuten sus compromisos, poniendo en marcha un mecanismo llamado "Apoyo al intercambio comercial" y que busca sortear las sanciones de EE.UU. para mantener relaciones comerciales con Irán.Teherán cree que ese mecanismo es positivo, pero insuficiente.Por eso, en mayo, cuando se cumplía un año de la salida de EE.UU. del acuerdo, Rohaní dio un ultimátum de 60 días al resto de países firmantes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), al advertirles de que Irán comenzará a incumplir el pacto si no le garantizan las exportaciones de petróleo y las transacciones bancarias.Esta semana, Irán cumplió sus amenazas y, por primera vez, violó el pacto nuclear al haber superado por una pequeña cantidad el límite de uranio enriquecido.Trump reaccionó con fuerza y avisó al Ejecutivo iraní de que estaba "jugando con fuego".