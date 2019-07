CIS: El PSOE se dispara en el barómetro de junio hasta casi el 40%

El último barómetro del CIS certifica la subida del apoyo al PSOE desde las elecciones, que ya se acercaría al 40 por ciento, en concreto un 39,5 que situaría a los socialistas muy cerca de la mayoría absoluta en el Parlamento y a gran distancia de Ciudadanos, segunda fuerza con el 15,8 por ciento.



Aunque la encuesta no hace proyección de escaños, el porcentaje de respaldo que atribuye al PSOE es casi idéntico al que logró en octubre de 1989, con Felipe González como candidato, cuando con el 39,6 por ciento de los sufragios este partido obtuvo 175 diputados, uno por debajo de la mayoría absoluta.



El muestreo se ha elaborado con entrevistas realizadas entre el 1 y el 11 de junio, después de las elecciones locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, y no hace estimación de voto, sino un cálculo de voto directo sobre voto emitido.





El "clima de sobreexposición de la política", advierte en una nota el CIS dirigido por José Félix Tezanos, hace que sus resultados deban interpretarse "más bien como un reflejo del pasado" y no puedan verse como una "plausible medición de eventuales comportamientos futuros".Con todas estas cautelas, el CIS apunta a un alza del PSOE de 10,8 puntos desde los comicios de abril, y mientras se negocia la investidura de su candidato, Pedro Sánchez, detecta en Unidas Podemos -en compañía de En Comú Podem- una caída de 2,6 puntos que lo sitúa en el 12,7 por ciento, un punto menos que el 28-A.Ciudadanos sería el segundo partido con más apoyos, aunque a gran distancia del PSOE, con un 15,8 por ciento que le supone perder medio punto respecto al barómetro de mayo.El PP se queda en la tercera posición gracias a un 12,7 por ciento, que aunque es muy inferior al 16,7 de las elecciones, sí supone recuperar apoyos sobre el 11,4 que sacó en la anterior encuesta.Vox ya había perdido en el barómetro de mayo la mitad del respaldo electoral y ahora sigue igual; el 28 de abril logró un 10,3 por ciento, en la encuesta de mayo cayó al 5,1 y ahora repite.Entre las fuerzas independentistas, solo ERC no sufre desgaste, al mantenerse en el 3,9 por ciento, mientras JxCat cae siete décimas, hasta el 1,2 y EH-Bildu baja de 1,1 por ciento de votos al 0,8.Con todo, el barómetro de junio, cuyo trabajo de campo se efectuó una semana después de la jornada electoral del 26 de mayo, eleva hasta su máximo histórico desde 1985 la preocupación ciudadana por la política, los partidos y los políticos, al ser citados como uno de los tres principales problemas del país por el 32,1 por ciento.De hecho, ningún líder político logra el aprobado en la evaluación de los encuestados.El presidente del PP, Pablo Casado, es el único que mejora su nota, al subir de 3,2 puntos en mayo a 3,4, mientras todos los demás bajan, pero especialmente el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, del 4,2 al 3,4.El mejor considerado sigue siendo el socialista Pedro Sánchez, con 4,8 puntos que le quitan el aprobado de 5,2 que se llevó en mayo, seguido de Albert Rivera, (3,8), y de Alberto Garzón (3,7), mientras Santiago Abascal se mantiene el último con 2,6 puntos.Los datos electorales del último CIS han sido acogidos con críticas por los partidos.El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, piensa que muestran una "cocina al gusto" del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para justificar la convocatoria de unas nuevas elecciones.Y desde Cs, su portavoz adjunta, Melisa Rodríguez, ha dicho que aunque "está bien que Tezanos siga haciendo sus cocinas" desde su partido no pueden dar credibilidad a sus muestreos.El diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral considera "muy peligroso" que el PSOE se crea las encuestas del CIS y opine que "puede ser una buena motivación para ir a elecciones", porque, según ha avisado, a él no le terminan de cuadrar los números.