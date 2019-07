Vox vota en contra del candidato del PP a presidir Murcia

El voto en contra de los cuatro diputados de Vox ha imposibilitado este martes la investidura de Fernando López Miras (PP) como presidente de la Región de Murcia, lo que obliga a celebrar el jueves una nueva votación que requiere, esta vez, de mayoría simple para salir adelante.



Dentro de 48 horas bastaría con la abstención de los diputados de la formación de extrema derecha para que el candidato popular sea investido.



La candidatura de López Miras ha sumado 21 votos a favor, dos menos de los 23 que requiere la mayoría absoluta en primera votación, puesto que la bancada del PP ha sufrido la ausencia de la diputada Sonia Ruiz, capitana de la selección española de baloncesto en silla de ruedas y que se encuentra en una competición oficial.





Los seis diputados de Ciudadanos también han apoyado al candidato del PP, mientras que han votado en contra los 17 del PSOE, 4 de Vox y 2 de Podemos.El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, ya avanzaba esta tarde, durante su turno de réplica, que votaría en contra de la investidura del candidato a presidente porque Cs ha puesto sus "intereses partidistas" por delante del "futuro" de la Región."Nada nos gustaría más que tener un gobierno abierto en la Región, pero vamos a salir de la Asamblea sin un gobierno porque Ciudadanos se ha negado a hablar" y ha demostrado, en su opinión, un "desprecio y ninguneo a Vox, sus ideas y sus votantes", ha expresado en su turno de fijación de voto.El portavoz parlamentario de Vox ha contrapuesto las posturas de Podemos, que "defiende sus ideas cumpliendo con su deber", con la "actitud preocupante" de su homóloga de Cs, Isabel Franco, que "finge" que el acuerdo de gobierno con el PP no precisa el apoyo de la formación ultraderechista.Liarte ha afirmado que empieza a barruntar que la formación naranja está "buscando una excusa" en Vox para "apartarse de la línea de su partido y acercarse al sanchismo", en referencia a que, en caso de tumbar la investidura de López Miras, Ciudadanos y PSOE llegarían a una coalición de gobierno liderada por el secretario general socialista, Diego Conesa.Minutos antes, el candidato popular había pedido a los ultraconservadores "altura de miras" para ceder y darle su apoyo porque, "más allá de los focos mediáticos", los postulados del partido son "legales, constitucionales y, en muchos casos, muy razonables", por lo que se ha comprometido a cumplirlos."Les aseguro que si me dan su confianza, ninguno de sus votantes se sentirá defraudado", les ha dicho, y ha insistido en que "la única esperanza que tiene la izquierda" para poder gobernar la comunidad autónoma es la de que Vox no apoye la investidura."Les estoy pidiendo su apoyo a cambio del compromiso de que impulsaré esas medidas para las que los murcianos les votaron", ha insistido.Por su parte, la portavoz del partido naranja ha remarcado que Cs tiene un pacto con el PP para llevar a cabo un proyecto "liberal y regenerador", contestando a Liarte que el supuesto acuerdo oculto con el PSOE es "como el monstruo del Lago Ness, del que todo el mundo habla y nadie ha visto".Además, ha acusado al Partido Socialista de no ser protagonistas de la "regeneración" en la Región y ha refutado a Podemos porque la formación naranja no va a poner a los "ultras a gobernar".La sesión ha coincidido con la protesta de medio centenar de personas a las puertas de la Asamblea Regional convocadas por el colectivo LGTBI Galactyco y que portaban una pancarta en la que se leía el lema "Por la equidad y el respeto a la diversidad".Los manifestantes han gritado consignas contra un posible Ejecutivo autonómico que tenga el sustento de la formación de ultraderecha, como "No a los pactos por la vergüenza" y "Ni un paso atrás".El portavoz de Galactyco, Alberto Alba, ha alertado sobre las consecuencias de un pacto entre PP y Ciudadanos con Vox en la Ley de Igualdad LGTBI aprobada en la Cámara autonómica en 2016, como dejarla sin efecto al eliminarla parcialmente o suprimirla.