La decoración de tu casa influye en tu estado de ánimo

El e-commerce de productos para el hogar materiales de fábrica, ha realizado un estudio en el que en un 72% de los usuarios encuestados afirman que tener un buen hogar donde sentirse cómodos es primordial para la felicidad diaria. Entre las habitaciones más importantes, destacan el salón, el baño y el dormitorio principal en tercer lugar.

El estudio, realizado mediante encuestas a 2.326 personas se centra en cuánto valoramos tener un espacio cómodo y agradable en casa para la felicidad individual y qué importancia tiene para la autorrealización personal. También se han estudiado los motivos principales de por qué la decoración es tan influyente, que, según los resultados son el tiempo en el que estamos en la habitación, las visitas y por último, la organización de la habitación.

El primer aspecto que ha quedado confirmado es la relación felicidad-hogar que tiene en nosotros tener una casa que nos guste. Las paredes con el color deseado, los muebles renovados, el suelo de parquet o mármol, unas lámparas modernas… todo esto aumentan las ganas de la persona de querer estar más tiempo en casa, lo que influye en la felicidad diaria.

“Es importante querer llegar a casa. Sentirte cómodo cuando estás allí. No huir de tu hogar porque estás incómodo o no te gusta. A veces no te puedes permitir cambiar de casa o de piso y es mucho más costoso que cambiar un simple mueble o poner un vinilo.” afirma Alejandro García, responsable de comunicación de Materiales de fábrica.

En cuanto a las habitaciones más importantes, para la gran mayoría destaca el salón con un 62% debido al tiempo en que se pasa en dicha habitación. También, el motivo de las visitas han sido muy influyentes con un 36% de respuestas. Al ser la habitación más grande de la casa, es la que más pie da a decorar y es donde más tiempo suele estar reunida la familia. La búsqueda del confort es lo más prioritario, al contrario del dormitorio, donde se busca mayor privacidad y por tanto la decoración está más enfocada a luminosidad o temáticas para los más jóvenes.

Los elementos que más gusta renovar coinciden en todas las habitaciones: el primero es el mobiliario, en segundo lugar pintar las paredes y en tercer puesto, modificar el suelo. En los suelos hay una clara tendencia hacia el parquet, que en estos últimos años ha ganado popularidad gracias a su aislamiento térmico y la gran sensación de calidad que otorga.

El último aspecto del estudio se centra en el 5% de las personas que afirmaron que no les importaba la decoración. La gran mayoría coincide en que es porque no están en casa debido al trabajo, pero muchas afirmaron que era porque estaban de alquiler y el casero no les permitía hacer modificaciones al mobiliario del hogar. Respecto a ese porcentaje, únicamente un 3% de esas personas no les afecta la decoración de su hogar.

Al fin y al cabo la decoración del hogar es algo subjetivo de cada persona, pero generalmente se suele coincidir en la búsqueda de aprovechar al máximo el espacio y que sea agradable en simetría.



Este estudio está realizado por Materiales de fábrica, empresa especializada en productos para el hogar y con una gran trayectoria profesional, comenzando actualmente a internacionalizarse gracias a sus bajos precios, la disponibilidad y rapidez.

Los resultados de la encuesta fueron:

-¿Qué importancia le das a la decoración a tu hogar?: Un 72% de los encuestados ha dado una importancia “muy alta” a la decoración, un 13% “alta”, un 10% “media” y solo un 5% como “baja”.

-¿Por qué es importante la decoración para ti?: Un 51% confirmó que es por el tiempo que estamos en casa, un 36% las visitas, y un 13% por la organización del hogar.

-¿Qué habitaciones es la que consideras más importante para decorar?: Un 62% afirmó que el salón. un 33% el dormitorio y un 5% el despacho.

-¿Qué elementos son los que te gustaría redecorar?: Un 47% en cambiar el mobiliario, un 42% coincidió en pintar las paredes y un 11% en cambiar los suelos.

-¿Por qué no considera importante la decoración del hogar?: Un 66% coincidió en que era porque no estaban apenas en casa. Un 31% porque estaban de alquiler y un 3% porque no le interesaba.