Susana Díaz: "Lo natural es que se abstuviesen todos"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha dicho este lunes que "lo natural" es que todas las fuerzas políticas se abstuviesen para investir a Pedro Sánchez en julio, puesto que no hay otra "alternativa" de gobierno.



"Si tú no tienes posibilidad de formar un gobierno alternativo ¿cómo vas a impedir que se forme gobierno?", se ha preguntado Díaz en una entrevista en la Cadena Ser Andalucía, en la que ha defendido que todos "deberían tener la responsabilidad de hacerlo".



"Unos porque dan carnés de constitucionalistas y otro (por Unidas Podemos) porque nadie entendería que por segunda vez impidiese que España tenga un gobierno socialista", ha señalado antes de sentenciar que hay una "responsabilidad común, que es la responsabilidad con los españoles".





Interpelada, por otra parte, sobre sus relaciones con Pedro Sánchez, ha reiterado que cuenta con su apoyo y que está "agradecida", ya que "no siempre" estuvieron "bien"."Yo confieso que hemos tenido momentos difíciles, de conflictos y enfrentamientos internos por posiciones políticas diferentes, pero ahora estamos en un momento -yo creo- bueno para el partido, para Andalucía, para España y para todos los socialistas", ha remachado.Así, ha señalado que no está dispuesta a que nadie hable ya de sanchistas o susanistas: "somos todos socialistas, todos remamos en la misma dirección, sabemos a lo que nos tenemos que enfrentar, que es a las tres derechas".Y ha agregado: "Tenemos que estar unidos y trabajando juntos para que cuanto antes lleguemos al Gobierno de Andalucía, y yo sé que Pedro tiene entre su máxima ilusión y esperanza que los socialistas volvamos cuanto antes al Gobierno andaluz".Sobre si seguirá como jefa de la oposición toda la legislatura, ha dejado claro que sí porque es lo que quiere hacer y porque se lo "debe" a más de un millón de andaluces que le dieron su voto."Yo sé que eso no está de moda en la política, que lo habitual cuando alguien ha perdido el gobierno es buscar otra salida", ha indicado, tras lo que ha subrayado que su partido "está en condiciones de volver al Gobierno cuanto antes y vamos a trabajar -ha recalcado- con firmeza y con coherencia".En cuanto a si está entre sus planes repetir como candidata a la Secretaria General del PSOE andaluz, ha dicho que es su "ilusión" y que aspira a ello si sus compañeros le apoyan llegado el momento: "Tengo fuerza y ganas, y lo haré con toda la entrega".La expresidenta de la Junta dice sentirse "feliz" porque la coherencia "siempre triunfa" y cree que ahora se está viendo que lo que hicieron las derechas tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre lo han hecho después en todos los sitios que han podido."Hubo un 28 de abril porque hubo un 2 de diciembre, porque la gente lo vio y no querían para España la 'fórmula andaluza", ha recalcado.Díaz ha hecho también balance sobre los seis meses del Gobierno bipartito y ha insistido en la idea de que es "un gobierno frágil, que no tiene estabilidad, porque depende de la voluntad de la extrema derecha y no va a poder aprobar nada que no tenga su beneplácito y autorización".Ha agregado que el cambio que ha notado con el nuevo Gobierno es que han aumentado los conciertos privados respecto a la educación pública, que están "maquillando" los datos del Servicio Andaluz de Salud para "justificar las privatizaciones" y, en definitiva, que cuando gobierna la derecha "se beneficia a lo privado en detrimento de la igualdad"."Hay una involución real", ha sostenido Díaz, que ha asegurado que le preocupa "muchísimo" que se pierdan derechos, y ha instado a la Junta a que deje de "difamar" y acuda a los tribunales si, como dice, se han "falseado" las listas de espera sanitarias."Seguir con lo de la herencia recibida es muy pobre, podían haber hecho los deberes ¡tanto que se quejaban porque llevábamos 36 años y no han sido capaces de presentar un proyecto atractivo para esta tierra!", ha lamentado.