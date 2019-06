“Hay que enseñar en el colegio a los niños qué es una empresa”

“El empresario nace y luego se hace”. Sobre la base de esta afirmación, “hecho en falta que en los colegios se hable a niños y niñas de lo que es una empresa, y al que tenga alguna ilusión por ser empresario hay que ayudarle”. Quien suscribe estas palabras es Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y directivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, en una entrevista en el programa Club Empresa de 7TV, dirigido y presentado por Moisés Ruz.

Herrero apela asimismo a que el sector empresarial vaya de la mano. “La unión es muy importante porque tenemos que luchar todos por lo mismo, va en beneficio de todo el mundo empresarial”, porque no hay que olvidar que “el mundo empresarial tiene sus problemas, te da alegrías pero también sinsabores”.

Por ello, subraya que en este sector “hay que salir a ganar el partido de cada día, y si se pierde no pasa nada, al día siguiente se intenta otra vez”. “No se trata de hacer una faena y ya está, hay que trabajar todos los días”, con una “ilusión” que hay que transmitir a todos los empleados de la compañía, “porque si a la empresa le va bien a todos le irá bien. El trabajador tiene que saber que si la empresa gana él también va a ganar, eso hay que inculcarlo”.

En cuanto a las necesidades, resalta que para el sector industrial, y para el empresarial en general, son fundamentales unas buenas infraestructuras, poniendo el acento en el desarrollo ferroviario. En este sentido, apunta por ejemplo la necesidad de mejorar las conexiones del puerto de Algeciras y de impulsar el Corredor Mediterráneo, que enlazará a Andalucía con el resto de Europa de manera directa.

Petición a los políticos

Durante la entrevista, incide en que “a los políticos les pedimos que trabajen por Andalucía. Hay políticos buenos pero otros que no hacen nada más que enzarzarse entre ellos con discusiones, no miran a la economía”. En este sentido, lamenta que “hay muchos que no saben lo que es pagar una nómina, parece que el dinero público no es de nadie y sale de los impuestos, hay que aquilatar el gasto”.

Por ello, lamenta que muchos políticos “no han pasado por una empresa para nada y hablan de los salarios como si salieran de una ONG, y las empresas no son una ONG, tienen que buscar beneficios” que “no se los guardan sino que los reinvierten”. Por ello, resalta que “el empresario está trabajando siempre, no puede desconectar porque tiene que estar pendiente de todo, hasta de los detalles”.