Detenidos dos menores por violar a una joven y grabarlo

La policía local de Canet de Mar (Barcelona) ha detenido a dos menores acusados de violar a una joven en la localidad y grabarlo, según han informado fuentes de la investigación.



Los dos menores han sido detenidos por la policía local de Canet de Mar acusados de un delito de agresión sexual, si bien la investigación para tratar de aclarar lo ocurrido la han asumido los Mossos d'Esquadra.



Según las fuentes, uno de los dos menores está acusado de violar a la chica mientras el otro lo grababa.





La víctima de la violación, una joven mayor de edad, ha acudido al hospital de Calella (Barcelona) para someterse a una exploración médica, según las fuentes, que han indicado que los dos detenidos son menores extranjeros no acompañados.En un comunicado, el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha informado que los dos menores detenidos están bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, y que la presunta agresión sexual a una mujer ha ocurrido esta madrugada en Canet.El departamento "condena de la manera más rotunda la presunta agresión sexual", y ha anunciado que se personará como acusación contra los dos jóvenes, al tiempo que ha instado a la justicia "a actuar con la máxima celeridad para aclarar los hechos y con toda la contundencia que corresponda en este presunto delito".La Generalitat ha hecho llegar a la víctima su "apoyo y acompañamiento" y se ha puesto a su servicio "para lo que necesite" y ha puesto a disposición de la víctima todos los servicios de apoyo a mujeres que han sufrido violencia machista."Hechos como éste no tiene cabida en la sociedad catalana y el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias como Administración Pública sigue trabajando para que no se produzca ningún tipo de violencia machista contra las mujeres", ha resaltado una portavoz del departamento.