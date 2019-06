May pide "transparencia" al príncipe saudí sobre el 'Caso Khashoggi'

La primera ministra británica, Theresa May, pidió este sábado "transparencia" en el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y recalcó la necesidad de dar con una "solución política" al conflicto en Yemen, durante su encuentro en Osaka con el príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman.



La jefa del Ejecutivo británico, que abandonará su cargo el próximo mes dejando paso a un nuevo líder conservador, mantuvo un encuentro bilateral con el príncipe saudí durante la cumbre del G20.



Según reveló un funcionario gubernamental británico al diario The Guardian, May aprovechó esa reunión para pedir un "proceso abierto y transparente" en el caso del periodista saudí, que fue brutalmente asesinado en el consulado saudí en Estambul (Turquía) en octubre de 2018.





"Con respecto a la responsabilidad por el asesinato de Jamal Khashoggi, la primera ministra dijo que el proceso legal tiene que ser abierto y transparente", indicó ese funcionario al periódico británico.Agregó que, durante su charla, ambos líderes se mostraron de acuerdo sobre "la importancia de la relación" entre el Reino Unido y Arabia Saudí y de la "estabilidad regional".Un relator especial de la ONU determinó recientemente que el periodista saudí fue "víctima de una ejecución deliberada y premeditada, de un asesinato extrajudicial por el que el Estado de Arabia Saudí es responsable".Sobre el conflicto en Yemen, donde interviene desde 2015 una coalición árabe liderada por Arabia Saudí, que ha sido acusada de atacar a civiles, Theresa May "reiteró la necesidad de seguir trabajando para hallar una solución política con la que poner fin al conflicto, que está ocasionando un significativo sufrimiento humanitario".La ONU ha calificado ese conflicto como la peor crisis humanitaria, en la que han muerto 17.700 civiles y 3,3 millones de personas siguen desplazadas, según datos divulgados el pasado febrero.