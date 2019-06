Tajani: Puigdemont y Comín que no están en la lista de eurodiputados

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, trasladó hoy a Carles Puigdemont y a Toni Comín que no puede tratarles como futuros eurodiputados porque sus nombres no están en la lista de parlamentarios europeos trasladada por las autoridades españolas a la Eurocámara.



"Parece que sus nombres no están en la lista de diputados electos comunicada oficialmente al Parlamento Europeo por las autoridades españolas. En consecuencia, y hasta nuevo aviso de las autoridades españolas, no estoy en posición de tratarles como futuros miembros del Parlamento Europeo", señala Tajani en su misiva.



El presidente de la Eurocámara respondió así a una carta enviada el pasado 14 de junio por ambos líderes independentistas reclamados por la Justicia española, huidos a Bélgica y elegidos en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo.





Tajani, que también hace referencia a otras cartas enviadas por Puigdemont, Comín y sus asesores legales, explica que la Junta Electoral Central le informó los pasados 18 y 20 de junio de los resultados oficiales de las elecciones europeas en España, en las que ambos figuraban como primer y segundo candidato de la lista de Lliures per Europa-Junts per Catalunya, que obtuvo dos escaños.El Parlamento, abunda Tajani, tiene obligación legal de tomar nota de los resultados oficiales comunicados por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y agrega que "corresponde a los tribunales nacionales, de primera mano, decidir sobre la legalidad de las disposiciones y procedimientos de las elecciones nacionales".La carta, fechada el jueves 27 de junio y en la que pone en copia al eurodiputado checo Pavel Svoboda, del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), trasciende en vísperas de que el próximo martes 2 de julio el Parlamento Europeo celebre en Estrasburgo (Francia) su sesión constitutiva para la nueva legislatura.