Díaz insta a presidenta Parlamento a obligar a que se actúe con decoro

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado este viernes a Vox de "insultar" a sus adversarios políticos, y ha conminado a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, a "obligar" a todos los diputados a que "actúen con el decoro que el Parlamento exige y que los andaluces merecen".



En declaraciones a los periodistas en la sede regional del PSOE andaluz, donde ha participado en el despliegue de la bandera LGTBI con motivo del día internacional de este colectivo, Díaz ha respondido así al ser preguntada sobre la "bronca" del jueves por la tarde en el pleno del Parlamento.



"Es lamentable que vayan al Parlamento a insultar al adversario; mucha tiene que ser la desesperación cuando, en el mismo día, a (Santiago) Abascal se le va la cabeza y hace las afirmaciones que hizo contra (José Luis) Rodríguez Zapatero, y amenazan de expulsión a su propio portavoz, que se da de baja en julio, la unirá con las vacaciones de agosto y ya volverá para septiembre a ver si ha amainado la tormenta", ha criticado.





En su opinión, Vox quiere "enmascarar su conflicto interno con un gran bronca, que no debe ser el ejemplo que se traslade del Parlamento de Andalucía"."Él solo (el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano) lo ha provocado porque le ha prendido fuego al campo y ahora pretende que la sociedad andaluza y española no diga nada de sus declaraciones sobre la sentencia de la Manada", ha remachado.La dirigente socialista ha insistido en que el Parlamento no tiene que ser "un lugar de conflictos, sino de soluciones, donde se mejore la vida de la gente"."Y cuando un grupo político de extrema derecha va allí a insultar a su adversario político es que no tiene razones ni argumentos o que no quiere que se traslade a la sociedad lo que piensan de cada uno de los elementos que a la gente le preocupa", ha proseguido.Ha agregado que "lamentablemente, eso fue lo que se vivió ayer cuando a la portavoz que estaba interviniendo le dicen que no tiene vergüenza"."Lo que debe hacer la presidenta del Parlamento es interrumpir la sesión y obligar a todos los parlamentarios a que actúen con el decoro que el Parlamento exige y que los andaluces merecen", ha zanjado.