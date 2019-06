Calvo confía en tener gobierno en julio

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha confiado en que se pueda formar gobierno este mes de julio, y ha negado que el presidente, Pedro Sánchez, prefiera acuerdos con la derecha que con Unidas Podemos: "Lo único que pedimos a la derecha de este país es que no obstaculice".

En una atención a los medios al inaugurar este jueves el 2nd Women Business & Justice European Forum en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Calvo ha reaccionado así al preguntársele por unas declaraciones de la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, que afirma que Sánchez prefiere buscar acuerdos con la derecha.

"No es verdad. Nosotros somos un gobierno socialista, somos un partido que cuando gobierna en nuestro país tiene una tradición de políticas progresistas", ha expresado la vicepresidenta.

Por eso, ha resumido que piden a la derecha que no paralice al país y permita gobernar al PSOE, que ha tenido unos buenos resultados electorales, y a Unidas Podemos les reclama "que comparta los objetivos de políticas sociales" que el país necesita.

Ha insistido en pedir a Unidas Podemos un acuerdo de objetivos y de políticas para seguir trabajando en lo que han hecho conjuntamente "durante un año".

Preguntada sobre el calendario de la investidura, la vicepresidenta ha afirmado que "debería estar cerca", y ha recordado que este martes 2 de julio, Sánchez y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se reunirán para consultar y proponer fecha del pleno.

NO HAY "JUEGO ESTRATÉGICO"

Ha asegurado que acudirán a la investidura con el sentido de la responsabilidad en el sistema democrático y ha resaltado que no harán "ningún tipo de juego estratégico de nada".

La vicepresidenta ha insistido en que no hay alternativa a un gobierno del PSOE: "No hay alternativa, no la hay, a no ser que el PP, Cs y Vox y Unidas Podemos formen una coalición", y además ha señalado que tampoco hay una mayoría para gobernar con Unidas Podemos en solitario, y que eso tienen que tenerlo en cuenta.

"Esos dos elementos nos obligan a ir con toda la responsabilidad y obligación que tenemos de que la política española transite por contenidos, que la política española transite por asumir la responsabilidad de los problemas que la gente padece", ha reflexionado.

Ha dicho que si el día de la investidura "otros están en otra cosa será su responsabilidad" y los ciudadanos lo constatarán en la sesión de investidura.

Así, prevé que, tras la investidura de Sánchez este julio, puedan "estar trabajando en agosto a pleno rendimiento como gobierno que tiene que afrontar retos importantes en la política nacional y en Europa".

Ha indicado que, ante una posible parálisis, muchos ciudadanos se van a preguntar cómo se encuentran acuerdos en autonomías y ayuntamientos "y nadie se pone a asumir responsabilidades razonables y maduras para asumir la estabilidad y gobernabilidad de España".