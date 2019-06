Aumentan los delitos violentos de hijos contra padres

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Francisco Ontiveros, ha advertido este jueves sobre la existencia de un repunte de la violencia filioparental, es decir, agresiones de los hijos a los padres.



"Pese a que ha habido un descenso respecto a la comisión de hechos delictivos por menores infractores en la comunidad autónoma, los datos nos dicen que la violencia filioparental está subiendo", ha indicado Ontiveros en Málaga, donde ha asistido a la inauguración del primer Encuentro Andaluz de Derecho del Menor.



Francisco Ontiveros, que ha mostrado su "apoyo absoluto" a la organización de este encuentro, ha recordado que desde su Dirección General disponen de programas para "recuperar esas relaciones rotas" en el ámbito familiar.





Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Pascual Valiente, también ha mostrado su preocupación por la evolución de los delitos filioparentales y de violencia de género, que "cada año suben exponencialmente"."Hay que atajarlo desde la educación y la formación. Hay que explicar a los menores la gravedad que tienen los hechos y la importancia del derecho a la igualdad. Es un tema de extraordinaria preocupación en el que tenemos mucho campo que recorrer por delante", ha dicho Valiente respecto a los delitos de violencia de género.Pascual Valiente ha hecho hincapié también en los peligros a los que se enfrentan los menores de edad en Internet, donde se encuentran en una situación "de riesgo" y de "vulnerabilidad" debido a "una falta de regulación que determina una falta de protección"."La idea es que este encuentro ponga puntos en común con una trascendencia positiva para el futuro", ha sostenido Valiente, que también ha apuntado la importancia de salvaguardar los derechos de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como mena.Ha señalado la relevancia de confirmar con precisión que se trata de menores de edad y de asistirles no solo en el ámbito jurídico, sino también en el humanitario para que no sean devueltos a sus países de origen -lo que no está permitido en estos casos- y puedan reincorporarse a la sociedad satisfactoriamente cuando logren la mayoría de edad."Desgraciadamente, los menores replican tanto lo positivo como lo negativo del mundo de los adultos", ha sentenciado Pascual Valiente.