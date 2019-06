Monasterio tilda de "vergüenza" la entrevista de TVE a Otegi

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tildado de "vergüenza" que TVE haya contribuido con una entrevista al portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a "blanquear al partido del terrorismo" y ha reclamado la dimisión de la administradora única del ente, Rosa María Mateo.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, la dirigente de Vox ha señalado que ayer se le había invitado a participar también en una entrevista en la televisión pública pero tras ver un tuit del ente en el que, en su opinión, se pretendía "equiparar a Otegi con Vox", decidió no acudir.

"Yo no voy a prestarme a ese juego, con el partido de Ortega Lara no van a blanquear al partido del terrrorismo, de Otegi y Bildu", ha señalado para explicar por qué decidió no acudir ayer a TVE.

Monasterio ha subrayado que, tras la intervención a Otegi, en las filas de su formación están "abochornados" porque ha sido "humillante" ver cómo Otegi "era una más" en la televisión pública.

Por tanto, ha insistido en que Vox "no va a estar blanqueando" a "los "enemigos de España" ni servir de "coartada" a los que se erigen como potenciales socios del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Monasterio ha asegurado que Otegi debe "pedir perdón a las víctimas" y ha enfatizado que "está inhabilitado para hacer política", por lo que darle la posibilidad de exponer sus "mentiras" y sus "falacias" es "humillar" a las víctimas y "traicionar" a España.