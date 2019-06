Tensa calma en Hong Kong tras horas de asedio al cuartel de la policía

Cientos de manifestantes hongkoneses se dispersaron en la madrugada de este jueves después de un asedio de seis horas al cuartel general de la policía, que se produjo tras una asamblea pacífica en la que pidieron al G20 que aborde sus preocupaciones durante la cumbre que comienza hoy en Japón (Osaka).



Los manifestantes rodearon el cuartel de Wan Chai en el centro de la ciudad al término de un encuentro pacífico en las cercanías para presentar quejas al Gobierno local por el polémico proyecto de ley, ahora suspendido, así como para denunciar su opresiva y pésima gestión de esta crisis.



Los activistas permanecieron en las calles hasta altas horas de la madrugada y se marcharon después de una confrontación con la policía antidisturbios.





Asimismo, la multitud exigió la liberación de todos los detenidos en enfrentamientos con la policía a principios de este mes, y pidieron que el jefe del cuerpo, Stephen Lo, se reúna con ellos cara a cara.Durante el asedio se vivieron algunos momentos de tensión cuando algunas personas bloquearon las carreteras con barricadas, pintaron el exterior del edificio con consignas críticas a la policía y mantuvieron a los agentes encerrados en el interior."Es inaceptable que los manifestantes bloqueen las carreteras y rodeen la comisaría de policía. Esto afecta gravemente a la labor del cuerpo y causa molestias a otra gente", dijo un portavoz de la policía hongkonesa en un comunicado.Aunque aseguró que el cuerpo policial "respeta" el derecho de la gente a reunirse de forma pacífica, instó a los participantes en la movilización a que de dispersaran lo antes posible.Horas antes, los participantes indicaron mediante un manifiesto que "la democracia y la libertad son valores universales e inviolables" y criticaron a China por "romper sus promesas" y "no respetar el principio de 'un país, dos sistemas'".También pidieron a los líderes del G20 que el polémico proyecto de ley de extradición figure en la orden del día de la cumbre del G20 y que defiendan los derechos y las libertades en la excolonia británica.El objetivo de los manifestantes era aprovechar la coincidencia con la cumbre para que su protesta pueda tener un mayor altavoz y se produjo después de que el ministro asistente de Asuntos Exteriores chino, Zhang Jun, asegurara el lunes que su país "no permitirá" que se aborde el tema de las protestas en Hong Kong en el marco de la cumbre.Asimismo, los activistas hongkoneses recaudaron el miércoles más de 6,7 millones de dólares de Hong Kong (858.000 dólares, 755.220 euros) en una campaña de financiación colectiva para pedir presionar durante la cumbre del G20, a la que asistirán Xi y el jefe de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan.Millones de personas se han manifestado durante las últimas semanas en Hong Kong contra un proyecto de ley de extradición impulsado por el Gobierno autónomo que podría permitir la entrega a varios países, entre ellos China, de sospechosos de delitos.Los opositores al proyecto, que la jefa del Gobierno hongkonés, Carrie Lam, ha dejado "en suspenso" debido a las protestas, temen que la nueva ley pueda facilitar el traslado al continente de activistas, periodistas o trabajadores de derechos humanos para someterles a la justicia china, que no ofrece suficientes garantías.Además de la manifestación de hoy, las organizaciones de activistas participarán en otra más el 1 de julio, fecha del aniversario del traspaso de la soberanía británica sobre Hong Kong a China en 1997.