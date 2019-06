Universidad: Gobierno amplía gratuidad de matrículas y congela tasas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado este miércoles por la inauguración ayer del AVE a Granada, ha aprobado el decreto que establece la gratuidad de las matrículas y la congelación de las tasas universitarias para el próximo curso.



El Decreto de Precios Públicos aprobado hoy mantiene, por tercer curso universitario consecutivo, la bonificación del 99 por ciento del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula, y la extenderá, por primera vez, a los estudiantes de centros adscritos a las universidades públicas andaluzas y al alumnado de la UNED que acredite su residencia en Andalucía.



También congela este decreto los precios de las tasas de los servicios académicos y administrativos de las universidades públicas andaluzas.





El consejero de Economía, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta medida se mantendrá durante toda la legislatura.Ha añadido que, además de "una decisión política", este sistema de gratuidad es una medida "más expeditiva y transparente" que implantar un modelo basado en discriminación por renta, que sería más complejo.Preguntado por las críticas de los rectores sobre la financiación de las universidades públicas andaluzas, Velasco ha respondido que "no tienen ningún motivo para quejarse", ya que los costes salariales universitarios crecen un seis por ciento este año, muy por encima del incremento general de la Junta de Andalucía, una subida que, además apenas se ve mermada por la escasa inflación."Si esto es una cantidad exigua, que venga alguien y me lo demuestre", ha espetados.Ha explicado a los rectores que "no están solos" y deben de entender que, además de sus reivindicaciones, el Gobierno andaluz ha de afrontar otras demandas cruciales, como las de la sanidad o la dependencia.El consejero le ha recomendado a los rectores que tengan una "actitud equilibrada" en sus demandas, porque existen "otras necesidades" además de la financiación universitaria.El decreto aprobado hoy mantiene el precio del crédito para todos los grados en primera matrícula en 12,62 euros, en el umbral más bajo de precios marcados por el Gobierno central, mientras que en el caso de los másteres universitarios, el valor del crédito queda fijado en 13,68 euros.Sólo dos comunidades autónomas (Galicia, con 11,81 euros por crédito, y Canarias, con 12,60 euros) tuvieron precios más bajos que Andalucía en los grados durante el curso 2018/2019, según la Junta de Andalucía.En lo que respecta a los másteres, Andalucía se mantiene en el segundo puesto más barato, sólo por encima de Galicia, con un precio de 11,81 euros por crédito.Para el resto de las enseñanzas, las titulaciones de Máster no habilitante y la tutela académica del Doctorado, Andalucía sigue manteniendo los precios y se sitúa en el más bajo de todas las comunidades autónomas, con la tasa de 13,68 euros por crédito en el primero de los casos y de 60,30 euros en el segundo.Además del coste de la actividad docente, las universidades públicas andaluzas también congelarán para el próximo curso los precios de sus servicios administrativos, tanto de evaluación y pruebas como de expedición de títulos y tasas de secretaría.