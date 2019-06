Bomberos da por controlado el incendio en Indorama en San Roque

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado que da por controlado el incendio originado en Indorama, una factoria situada en el polígono industrial de Guadarranque, en San Roque. En el operativo han participado más de 120 agentes, bomberos y personal.

Según el comunicado del Consorcio, han participado dotaciones del consorcio de Guadacorte, Algeciras, La Línea, San Roque, Cádiz, Chiclana y Jerez, con el refuerzo también de efectivos del Pueto de Santa María. Junto a los siete parques, también han efectivos de la propia planta de Indorama y de Cepsa. Concretamente, han sido cinco líneas de agua han controlado el fuego y han evitado su propagación a la nave cercana y a la zona de contenedores y almacenamiento. La columna de humo, visible durante horas se ha tornado gris y las gotas de vapor procedentes de la extinción confirman el control.

Asimismo, la actuación continúa en la planta para refrescar la zona. Ha afectado a una nave de unos 1.000 metros cuadrados que almacenaba sacos de producto final utilizado para elaborar envases. Las labores de refrigeración se extenderán durante las próximas 24 horas. El incendio ha afectado a una Nave de almacenamiento de producto en polvo PTA y PIA, con más de 1000 toneladas afectadas



La Junta de Andalucía activó durante la tarde el Plan de Emergencias Exterior del sector químico ante el incendio producido sobre las 15.00 horas de este martes en la planta Indorama, que trabaja en la producción de ácido tereftálico purificado (PTA) para su uso en la producción de poliésteres.



Según ha expuesto el Ayuntamiento de San Roque en su último comunicado, continúa la emisión de partículas a la atmósfera y CO2, y se preve que en menos de dos horas se liquiden las llamas. Concretamente, se trata de productos PTA Y PIA, (ácido tereftálico y ácido isoftálico), lo que sí se ha confirmado que es "contaminante" pero no tóxico.

Por su parte, el Centro de Emergencia de la fábrica había solicitado que se autorice la actuación de bomberos de Refinería de San Roque como apoyo al Consorcio de Bomberos, tratándose de un incendio de nivel 2.

Desde el operativo contra incendios se informó de que no hay peligro tóxico aunque si se están produciendo emisión de partículas a la atmósfera, además, se procedió al control de tráfico en la zona y a que no se generase alarmismo en las redes sociales.

Según la propia factoria, no ha habido heridos y han activado su plan interno de autoprotección nivel dos, al no haber daños personales.

#IncendioSanRoque Delegada @AnaMestrePP y subdelegada de @JuntaCG, Eva Pajares, supervisan la coordinación con responsables de la empresa y el jefe de servicio de #ProtecciónCivil y director de @E112Andalucia en #Cádiz. Lee toda la información 👉 https://t.co/4FPtKVyzrv pic.twitter.com/r0RmqCDVi5 — Emergencias 112 (@E112Andalucia) June 25, 2019





Además, los efectivos de bomberos pertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz se encuentran actuando en la zona. Según vecinos de Miraflores apuntan a que se han oido "pequeñas explosiones" tras el incendio. Se sumaorn además a las labores el INFOCA, la Policía Local de San Roque, la Guardia Civil y miembros de Protección Civil.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, declaró que los efectivos actuantes "están tratando de que no se propague a otras naves de almacenamiento cercanas . No hay peligro tóxico, sí emisión de partículas a la atmósfera".



Por su parte, Verdemar Ecologistas en Acción han denunciado el suceso y han preguntando en las redes sociales por la existencia de un plan de emergencia para el Campo de Gibraltar.

Por otro lado, el alcalde de Algeciras, Jose Ignacio Landaluce, ha publicó en la red social Facebook que "estamos activando el plan de pre-emergencia municipal".



El Ayuntamiento de San Roque pedirá a la empresa la información para esclarecer lo sucedido e iniciar así una investigación junto a las demás administraciones competentes.

#IncendioSanRoque La empresa ha comunicado que hasta el momento no ha resultado ninguna persona herida. — Emergencias 112 (@E112Andalucia) June 25, 2019



Comunicado del Ayuntamiento de San Roque



El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha estado en el lugar del incendio, ha explicado que “se trata de un incendio en el almacén de la empresa Indorama, antigua Interquisa, en el que había almacenada más de 1000 toneladas de producto PTA en polvo, Acido Isoftálico, no PET”.

El PTA es una especie de harina, almacenadas en sacas de una tonelada. Aún no se conoce cuál es la causa que ha provocado el incendio, que están investigando y que ha dado comienzo a las 15:30 horas.

Ruiz Boix señaló que “desde las 15:30 ha habido una actuación inmediata por parte del cuerpo de bomberos propio de la empresa, que movilizó más de 40 efectivos, inmediatamente se sumó también el Consorcio Provincial de Bomberos, con 22 agentes con varios camiones y varias bombas pesadas de toda la comarca, y del resto de la provincia, y bomberos del grupo Cepsa, con dos camiones”.

Agradeció el alcalde a “otras instituciones que se han ofrecido a colaborar, principalmente la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Ayuntamiento de Los Barrios, y de otras instituciones como la Junta de Andalucía y en este caso el 112, que está realizado tareas de coordinación y ha aprobado en Plan de Emergencia Exterior del sector químico”.

Agradeció también al Gobierno de España y a la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que desde el principio también ha estado aquí acompañando y movilizando todos los efectivos posibles para el control del tráfico, para limitar acceso al Polígono y para que cooperar”.

Explicó el alcalde que “lo que hay ahora mismo en la atmósfera son las emisiones de partículas negras de la combustión, más CO2 y agua”.

Adelantó que del incendio de “una nave completa queda menos de un 15% de la nave ahora mismo activa, y estamos hablando de un incendio controlado, un incendio en extinción con previsión de que definitivamente apagado en una hora y que luego se sigan realizando durante más horas labores de refrigeración, que seguramente van a continuar toda la noche y en las próximas 24 horas para qué que no haya ningún tipo de recuperación del fuego”.

“Los primeros riesgos era el que no se propagara el incendio a ninguna otra nave o a ninguna otra unidad, y para que veamos que no ha sido necesario activar el Plan de Emergencia Municipal, indicar que las plantas cercanas han estado produciendo al nivel habitual, porque era aún más peligroso el paralizarlo”, indicó Ruiz Boix.

Explicó el alcalde que “si hubiese habido un peligro, se hubiera paralizado la actividad, lo que hubiera conllevado la generación de otras emisiones que se han evitado, ya que el incendio ha estado controlado en la primera hora del mismo”.

Agradeció a todos los efectivos que han estado trabajando y que continúan trabajando en el incendio “para que no haya habido ningún tipo de incidencia personal, ya que únicamente conocemos por parte de la empresa que hay dos personas heridas de carácter leve, afectadas por la cantidad de humo, que han sido atendidas por el Servicio Médico de la empresa y que están ahora mismo en alguno de los hospitales públicos de la comarca”.

Indicó que “pese a que algunos han intentado confundir, el material no es PET, es PTA, Acido Tereftálico o ácido Isostálico, que no tiene ninguna cuestión tóxica para la población, por lo que quiero transmitir prudencia a la población y no generar alarmismos”.

Al mismo tiempo “desde el Ayuntamiento de San Roque vamos a exigir a la empresa el que nos de información sobre el origen del incendio, que ahora mismo no se conoce, y espero que ese proceso de investigación, en el que van a participar las distintas administraciones, lleguemos a trabajar para evitar en que no se vuelva a repetir”.

El fuego ha afectado a una nave de almacenamiento de productos en polvo PTA, lo que ha generado una gran humadera visible de toda la comarca.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, se trasladó inmediatamente al lugar del incendio en el que actúan bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Se activó el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de la Junta de Andalucía por parte del 112, para contar con mayores recursos técnicos y humanos en la extinción del incendio, sobre todo por mantener una localización más cercana de los mismos. Sobre las 21.00 horas, se desactivó.