Maroto: Vox que tendrá que explicar si deja gobernar al PSOE en Madrid

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha advertido este martes a Vox que tendrá que explicar a sus votantes si va a dejar que gobierne el PSOE con Podemos en la Comunidad de Madrid, al no llegar a un acuerdo con los populares porque no le dan cargos en el Ayuntamiento de la capital.



En una entrevista en Telecinco ha confiado en que finalmente se acabará imponiendo el "sentido común" y habrá acuerdo para que gobierne la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, aunque las negociaciones entre los dos partidos se encuentran bloqueadas.



Ha criticado la actitud de Vox de "levantarse de las mesas permanentemente porque no le dan cargos" en las negociaciones, en las que solo piden "sillas y estar" y no cuestiones del programa con el que se presentaron a las elecciones que, por cierto, a Maroto no le gusta "nada", según ha constatado.





De seguir Vox en esta actitud, la izquierda gobernaría en la Comunidad de Madrid, ha avisado Maroto, quien ha retado a la formación de extrema derecha a que si puede explicar a sus votantes que esto se produce "a cambio de unas sillas" que lo haga, aunque cree que tiene una "dificilísima explicación".Maroto, que forma parte del comité negociador del PP, ha recordado que lo que se negocia en toda España son gobiernos bipartitos de su partido y Ciudadanos con apoyos de Vox para la investidura cuando es necesario, que puede incluir "fórmulas adicionales" como participación en entes públicos.