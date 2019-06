Andalucía recupera la religión como asignatura en Primaria

Los estudios de Primaria recuperarán el próximo curso escolar la asignatura de Religión y aumentará las horas de Lengua, Matemáticas, Inglés y Educación Física, según ha anunciado este lunes un comunicado de la Junta de Andalucía.



La Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa ha elaborado el currículo de Primaria y Secundaria del curso 2019-20, siguiendo las resoluciones de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo, que anularon las tres órdenes de Primaria, Secundaria y Bachillerato elaboradas por el anterior equipo de la Consejería andaluza de Educación, y ha destacado en un comunicado que "es necesario cubrir ese vacío normativo".



Mientras el nuevo equipo de Educación dialoga con los sectores educativos, ha adelantado este lunes unas instrucciones para el curso 2019-20 que establecen "medidas encaminadas a revertir el fracaso escolar y avanzar hacia una educación integral de calidad y excelencia, adaptada a las necesidades de la sociedad contemporánea".





Estas instrucciones tienen en cuenta el marco legislativo nacional y autonómico en vigor, así como las 1.650 aportaciones de la comunidad educativa, que señalaron la importancia de aumentar la carga horaria en Lengua (81,3%), Matemáticas (77,5%), Inglés (68,1%) y Educación Física (37,9%), según el comunicado.La carga lectiva de Lengua aumentará en 2,5 horas y la de Matemáticas en 2 horas con respecto al curso anterior y se potenciarán "destrezas básicas para el siglo XXI", como el debate y la oratoria en Lengua Castellana.En Matemáticas se apuesta por reforzar las habilidades de cálculo (primer ciclo), la resolución de problemas (segundo ciclo) y la robótica y el razonamiento matemático (tercer ciclo).También se incrementa la carga lectiva de la primera lengua extranjera, en la mayoría de los centros Inglés, en un 50 por ciento, pasando de 12 a 18 horas semanales a lo largo de toda la etapa de Primaria (3 horas semanales por curso), aumento que se dedicará principalmente a incidir en la comunicación oral en inglés.La carga horaria de Educación Física aumenta en 6 horas semanales a lo largo de la etapa, con un incremento en los tres primeros cursos de Primaria, que duplican su carga lectiva, para desarrollar la psicomotricidad y generar hábitos de vida saludable en los alumnos más jóvenes.Los módulos horarios, con carácter general, pasan a ser de 1 hora, frente a los 45 minutos actuales, respondiendo así a una demanda de casi el 70 % de los docentes de Primaria.Estas instrucciones prestan una especial atención al refuerzo de Lengua Castellana y Literatura para cursar en lugar de la segunda lengua extranjera, programa, que no contendrá una calificación final ya que buscará el seguimiento y el aprendizaje de los elementos más relevantes del currículo de Lengua.En el tránsito de Primaria a Secundaria se establecen orientaciones específicas para tareas que han de realizar los centros y se expone una propuesta de programa de actuación, "que puede servir de guía a los centros implicados para facilitar el intercambio efectivo de información sobre el alumnado".Se facilitan orientaciones para cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, "algo fundamental para velar por los derechos de los menores en un tema tan sensible", según Educación.Respecto a la asignatura optativa de Religión, Educación recuerda que la sentencia anuló la orden que trasladó la responsabilidad sobre el horario de esta materia a los centros, "lo que causó la existencia de profesores de Religión sin carga horaria asignada, pero que seguían estando contratados".La solución adoptada por el nuevo equipo de Educación retoma la normativa vigente en Andalucía con anterioridad a la Orden revocada por los tribunales, que era de 9 horas semanales en Primaria, como medida provisional para el curso 2019-20, ya que la decisión definitiva "será objeto de debate con la comunidad educativa para redactar la Orden que estará vigente a partir del curso 2020-21".Respecto a la asignatura de segunda lengua extranjera (Francés), se establece una reducción de media hora por curso (un total de 2 horas en la etapa de Primaria), reversible por el propio centro, que dentro de su autonomía podría impulsar incluso un aumento de la carga lectiva del francés utilizando la hora que tienen a su disposición para reforzar o profundizar determinadas materias.En Secundaria, los cambios serán mínimos, "a la espera del debate que tendrá lugar a lo largo del curso para configurar la nueva Orden de currículo", y una de sus novedades es la incorporación de una nueva materia optativa en 1º de ESO consistente en la ampliación de contenidos de Educación Física.Esta ampliación no incidirá en los contenidos de la materia específica de Educación Física, "sino que dará protagonismo al alumnado en aspectos como la organización de actividades físicas, deportivas y expresivas, la realización de proyectos comunes en actividades físicas colectivas que faciliten la adquisición de recursos de cooperación y el acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte".