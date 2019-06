Arrimadas pide a Roldán explicaciones por su cambio de criterio

Ciudadanos mantiene el no a Pedro Sánchez, ha subrayado la portavoz del partido, Inés Arrimadas, quien ha señalado que es Toni Roldán el que ha cambiado de criterio y es quien debe explicar por qué ahora "no está cómodo" con la decisión de vetar al PSOE, que él también suscribió, y deja el partido.



En una rueda de prensa en la sede de Alcalá después de la reunión de la dirección, Arrimadas ha comunicado que la vacante de Roldán en la Ejecutiva la ocupará Marcos De Quinto, el exvicepresidente de Coca-Cola fichado por el propio Albert Rivera, mientras que el abogado del Estado Edmundo Bal le sustituirá como portavoz adjunto en el Congreso.



La marcha de Roldán, uno de los pesos pesados del partido y uno de los hombres de la máxima confianza de Rivera, ha sorprendido a la dirección naranja, han señalado fuentes del partido, porque el viernes, cuando empezaba a correr el rumor de que barajaba marcharse, él lo desmintió a la cúpula.





Tras desear "lo mejor" a Roldán, ha insistido que Cs no ha cambiado ni ha girado a la derecha, como ha lamentado él para justificar su marcha, recordando que el que ha sido hasta ahora el portavoz económico del partido apoyó la decisión que la Ejecutiva adoptó por unanimidad en febrero de votar en contra de la investidura de Sánchez.No ha habido, por tanto, ha recalcado Arrimadas, un cambio en la estrategia política del partido: el único cambio que ha habido -ha defendido- es "el crecimiento exponencial" que ha tenido Cs en las generales, al pasar de 32 a 57 escaños y 4,2 millones de votos.Sobre las palabras de Roldán de que España tiene la "oportunidad histórica" de construir un gobierno estable, refiriéndose al PSOE de manera indirecta, Arrimadas ha contraatacado al afirmar que los socialistas siempre que tienen la opción pactan con los nacionalistas y los independentistas y ha citado el ejemplo de Navarra."Al PSOE no le obligan a pactar con nacionalistas e independentistas, pero lo hace cada vez que puede", ha zanjado y ha mencionado también que en muchos municipios catalanes donde podían sumar con Cs "han decidido irse voluntariamente con JxCat, con Torra y los supremacistas".Los socios de Sánchez, ha añadido, "son los mismos que en Navarra, que en Cataluña, Valencia y Baleares. El señor Sánchez no engaña a nadie".Esos son, ha recalcado, los pactos "de la infamia" y no los pactos entre fuerzas constitucionalistas, que Arrimadas ha puesto en valor ante las críticas de Roldán por los apoyos de Ciudadanos al PP e indirectamente a Vox en algunas materias, así como para gobernar en comunidades autónomas y ayuntamientos.Sobre la posibilidad de que el veto a Sánchez sea consultado a las bases, como ha pedido algún militante de Cs, Arrimadas ha recalcado que esta decisión tiene el aval de los 4,2 millones de votantes que obtuvieron en las generales, a las que Cs se presentó ya con esta promesa.Y lo ha dicho antes de que la Ejecutiva votara ratificar esta decisión que se adoptó hace cuatro meses y abrir una vía de negociación con Sánchez, aunque esta vez no ha sido por unanimidad (24 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones).