Nart dimite de la Ejecutiva de Ciudadanos tras el veto a Pedro Sánchez

El eurodiputado de Cs Javier Nart ha dimitido de la Ejecutiva nacional del partido, después de que la dirección haya votado para decidir si se reconsideraba el no a Pedro Sánchez, una votación cuyo resultado ha sido 24 votos a favor de mantener el veto, 4 en contra y 3 abstenciones. Nart seguirá manteniendo su acta como diputado en el Parlamento Europeo.



La Ejecutiva se ha reunido hoy como todos los lunes y, aunque estaba previsto ratificar la estrategia en relación con la investidura de Sánchez, no estaba en el orden del día someterlo a votación; de hecho, esta votación no se ha producido hasta después de que la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, compareciera en rueda de prensa en la sede de Alcalá.



Han sido Luis Garicano, el cabeza de lista de la candidatura europea, y Javier Nart, los más críticos con las aproximaciones a Vox, quien han solicitado que se votara la ratificación del veto a investir a Sánchez como presidente del Gobierno, una decisión que por primera vez no ha sido adoptada por unanimidad.





Según han informado fuentes de la formación naranja, los cuatro votos en contra han sido los de Garicano, Nart, Francisco Igea, el candidato de Cs en Castilla y León; y Fernando Maura.Y las tres abstenciones, las de Nacho Prendes, Marta Martín y Orlena de Miguel.Javier Nart, número cuatro de la lista europea, seguirá manteniendo su acta como diputado en la Eurocámara.