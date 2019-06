Vox "no contempla" medidas contra Serrano por "su opinión personal"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha circunscrito las declaraciones del presidente de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre La Manada a "un comentario personal que no tiene nada que ver con la línea de Vox" y ha negado que esta formación sopese alguna medida contra Serrano, "no es algo que se esté contemplando en el partido", y ha reconocido no haber tenido ninguna conversación con Serrano durante el fin de semana pero ha dicho "imaginar" que ha podido hacerlo con "alguien del partido".

Hernández, en declaraciones a los medios, ha argumentado que la posición de Vox sobre la sentencia del Tribunal Supremo a La Manada, que ha elevado la calificación de los hechos de abuso sexual a violación, es la misma que expresó el 29 de abril de 2018, cuando el hoy portavoz parlamentario expresó en nombre de Vox Córdoba la posición oficial de esta formación.

"El partido lo que hizo fue ratificar la opinión que tiene, el criterio que venimos seguiendo", ha indicado Hernández sobre una rectificación pública de Vox hacia Serrano, y ha recordado que Vox declaró en abril de 2018 que "corresponde en un Estado de Derecho a jueces y magistrados establecer el relato de los hechos y sus consecuencias jurídico penales", tarea que ha desligado del ejercicio del derecho a la libertad de expresión sin que éste pueda suponer "un menoscabo del ejercicio de funciones de estos servidores".

El portavoz parlamentario de Vox ha proclamado su "apoyo y absoluto respeto y acatamiento" a las resoluciones de jueces y tribunales, "con independencia de que sean de nuestro agrado", ha apostillado.

Hernández ha situado en "otras instancias" del partido la valoración del perjuicio causado a Vox por las opiniones personales de Francisco Serrano. "A nosotros nos corresponde reiterar nuestro apoyo a las resoluciones de nuestros tribunales", ha insistido Hernández.

El portavoz parlamentario ha reflexionado sobre la "proyección pública y mediática muy notable" del presidente de Vox en Andalucía y ha considerado que en consecuencia "cuando dice algo puede verse magnificado" y ha expresado su sorpresa por el hecho de que unas manifestaciones de la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, "no haya tenido la misma repercusión" cuando ha afirmado que "la sentencia obedece a la presión del movimiento feminista".

Hernández también se ha pronunciado sobre las declaraciones del portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, Juan José Liarte, quien ha afirmado en redes sociales, en alusión a la ministra Dolores Delgado, que "de una p... sólo puedes esperar putadas". Hernández ha circunscrito su conocimiento a la publicación de los medios, pero ha considerado que la explicación de Liarte "era satisfactoria" por entender que "no insulta a la ministra, a quien no está aludiendo de forma directa" sino que expresaba su rechazo "al fervor constitucionalista que la ministra asignaba a Bildu, organización filoetarra".