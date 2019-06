Primer director sociosanitario: "El sistema sanitario es muy injusto"

El primer director general de Cuidados Sociosanitarios del país, José Repiso, se marca como objetivo cambiar el modelo sanitario andaluz, que considera "muy injusto", y para ello habrá una coordinación entre las consejerías de Salud y de Políticas Sociales que hasta ahora no existía, según asegura.



Repiso (Montilla, Córdoba, 1972), ha reiterado en varias ocasiones, durante una entrevista con Efe, que la situación de "injusticia" del sistema sanitario, que se manifiesta, por ejemplo, en las diferencias de la atención en las sierras Norte de Sevilla, las de Jaén y de Almería con respecto a las capitales de provincia.



"Tenemos un sistema sanitario que es de los mejores del mundo, pero que es muy injusto", resume Repiso, quien asegura que la dirección general que dirige es la primera de este tipo en España y atribuye el "abandono" de la población en determinadas zonas rurales a la falta de atención médica, lo que le parece "doloroso".





Un caso de falta de equidad es lo que ocurre con alguien que sufre un ictus en la sierra Norte de Sevilla, que "o se muere o se queda con una discapacidad alta", mientras que si le pasa en la capital de la provincia es atendido sin mayores consecuencias."¿Cómo puede pasar eso?", se pregunta Repiso antes de responder que ya han solucionado esa carencia con un sistema que cuesta 200.000 euros para atender al enfermo a través un TAC que le hacen en el hospital comarcal y que puede verlo telemáticamente el neurólogo especialista desde Sevilla.También aprecia que "el sistema es injusto porque hoy en día, por nacer en el barrio de Los Remedios, se tiene una esperanza de vida ocho años superior al que nace en las Tres Mil Viviendas", un "dato objetivo" en el que afecta desde la alimentación a la atención sanitaria."Operamos los infartos de lujo, de cadera perfectamente", subraya el director general antes de apuntar que, sin embargo, "el sistema sanitario no está preparado para la avalancha de personas mayores que tenemos", con enfermedades crónicas y varias patologías."Hay gente que no se puede operar de cataratas porque no tiene quien le eche el colirio, pasa más a menudo de lo que nos creemos", asegura Repiso, quien se propone cambiar un modelo sanitario poco "humanizado", muy dependiente de los fármacos (lo que se evitaría en parte con la "receta deportiva") y no "personalizado"."La salud tiene que salir de los hospitales", defiende Repiso tras afirmar que en "unos meses" se abrirán los primeros centros sociosanitarios, lo que ayudará a evitar el "tapón" de las urgencias hospitalarias y para lo que no descarta la colaboración público y privada.La dirección general que dirige plantea la atención de colectivos que "no han sido importantes" para los anteriores responsables sanitarios del PSOE, como las personas con epilepsia, TDH, Asperger, VIH, hemofilia, autismo, fibromialgia, síndrome alcohólico fetal, Síndrome de Down o trastorno de conducta alimentaria, colectivos con los que ya se ha reunido."Tenemos la angustia de que tenemos que hacerlo todo pronto, pero no podemos correr tanto como la gente nos demanda", lamenta el director general, un educador social que viene de trabajar "con gente de la calle, sin techo" tras hacerlo con afectados por el VIH.Repiso, que depende de la Consejería de Salud y Familias, se coordina con la dirección general de Personas Mayores de la Consejería de Políticas Sociales tras el acuerdo para crear la dirección general Sociosanitaria entre Jesús Aguirre (PP) y Rocío Ruiz (Ciudadanos), que actúan en "igualdad de condiciones".Frente al modelo de "reinos de taifas" y con técnicos se llevaban "a matar" cuando han convivido en algunas épocas Salud y Políticas Sociales, pero sin estar bajo una dirección general, Repiso defiende las "magníficas" relaciones actuales entre responsables de las dos consejerías.Una de las modificaciones que quiere aplicar en esta legislatura es evitar los compartimentos "estancos" de Salud y de Políticas Sociales, y que cuando una persona salga del hospital y necesite ayuda a domicilio, la tenga sin esperar seis meses, lo que requiere un sistema bien "engrasado".Tras defender que el sistema sanitario se ha "sostenido" gracias a unos profesionales "mal pagados y con precariedad laboral", ha criticado que en el sistema sociosanitario "no hay ningún tipo de coordinación" antes de resaltar que "tenemos que navegar juntos" y que están ante "una oportunidad única".Ha mostrado su seguridad de que al final de esta legislatura estará definido y en marcha un plan sociosanitario andaluz, pero "no me conformo solo con ponerlo en marcha, mi ambición es que lo mejor del sistema de salud llegue a todos los andaluces", ha concluido Repiso.