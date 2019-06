Colau quiere trabajar junto al PSC y no ser alcaldesa de dos gobiernos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que quiere trabajar junto al PSC y no ser alcaldesa de "dos gobiernos". "Quiero ser alcaldesa de un gobierno de 18 regidores, no de dos gobiernos", ha sostenido Colau en una entrevista de 'El Periódico', recogida por Europa Press.

Colau ha explicado que las reuniones con el PSC para formar gobierno se van a "intensificar" durante esta semana, y ha defendido que el líder del grupo socialista en el consistorio, Jaume Collboni, debe ocupar el cargo de primer teniente de alcalde.

"Si en el mandato anterior, con cuatro concejales, Collboni era segundo teniente de alcalde, con ocho creo que es lógico y razonable que se plantee la primera tenencia de alcaldía", ha razonado Colau.

Ha rechazado la opción de crear "figuras que no existen" como una vicealcaldía y ha asegurado que habrá un concejal de Seguridad, pero no ha querido concretar si lo será el exdirector general de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, que iba de número tres en la lista de Collboni.

Sobre posibles pactos con ERC durante el mandato, Colau ha recordado que se tiene que "gobernar en beneficio de la gente" y que deberían poder llegar a acuerdos, teniendo en cuenta su programa.

La alcaldesa ha recalcado que trabajará "con humildad y tendiendo la mano" para alcanzar acuerdos con ERC porque es su obligación y que lo seguirá haciendo aunque la rechacen.

PRIORIDADES

Colau ha sostenido que quiere "consolidar las políticas valientes" que su gobierno ha impulsado durante el mandato anterior y ha subrayado que necesitan los próximos cuatros años para dar un salto de escala.

Ha señalado como prioridades la producción de vivienda pública y la conexión del tranvía: "Esperamos poder ejecutar cuanto antes mejor la conexión, empezando por el tramo de las Glòries a Verdaguer".

CONCENTRACIÓN PLAZA SANT JAUME

Colau ha sostenido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, debería haber condenado los "comentarios de odio, homófobos o machistas" que se produjeron durante la concentración que hubo en plaza Sant Jaume el sábado 15 de mayo para seguir el pleno de investidura del Ayuntamiento.

"Me parece triste que no haya habido una condena unánime", ha lamentado Colau y ha afeado que el líder de ERC en el Ayuntamiento, Ernest Maragall, haya dicho que no se hubieran producido si los comuns hubieran pactado con ERC.

DISCURSO DE MARAGALL Y LLAMADA DEL PSC

Colau ha explicado que el discurso de Maragall durante la noche electoral del 26 de mayo fue uno de los dos hechos que le hizo empezarse a plantear volver a ser alcaldesa: "Me decepcionó mucho".

Lo ha dicho en una entrevista en TV3, recogida por Europa Press, en la que ha criticado que Maragall dio un discurso "marcadamente independentista" y puso en primer lugar pactar con JxCat y después con BComú.

La alcaldesa ha indicado que el segundo hecho que le hizo planteárselo fue una llamada del PSC en la que le propusieron "hacer mayorías" con ellos.