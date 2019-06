La Policía va a la casa de Boris Johnson por altercado con su pareja

La policía acudió al domicilio donde reside actualmente el aspirante a primer ministro británico Boris Johnson, después de que un vecino alertara de una fuerte pelea con su pareja, Carrie Symonds.



Según informa hoy el diario "The Guardian", la noche del pasado jueves se escucharon gritos, portazos y golpes procedentes de la vivienda, situada en el sur de Londres, por lo que un vecino llamó a la puerta de la casa.



Al no recibir respuesta, relató de forma anónima al periódico, y tras escuchar que Sydmonds le chillaba a Johnson "aléjate de mí" y "vete de mi casa", decidió alertar a las autoridades.





La policía recibió la llamada a las 00.24 del viernes, en la que el residente mostraba su preocupación por la seguridad de una mujer en su vecindario.Los agentes acudieron al lugar y comprobaron que los ocupantes que estaban "a salvo y bien" por lo que no fue necesaria ninguna "acción policial", explicó la policía en un comunicado.De acuerdo con la versión del vecino, Sydmonds recriminó al exalcalde de Londres haber manchado un sofá con un copa de vino y le acusó de no tener "cuidado con nada" porque "nada le importa"."The Guardian" aseguró haber escuchado una grabación en la que se oye como Johnson se niega a abandonar el domicilio y le grita a su pareja que se aleje de su "jodido ordenador", antes de escucharse un fuerte sonido de algo rompiéndose.Johnson se separó el año pasado de su mujer, Marina Wheeler, tras 25 años de matrimonio y cuatro hijos en común, después de salir a la luz su nueva relación con Symonds, una joven de 31 años que trabaja para el Partido Conservador.Ese era el segundo matrimonio del político, que estuvo casado en primeras nupcias entre 1987 y 1993 con Allegra Mostyn-Owen.El antiguo ministro de Exteriores se disputa con el actual titular de esa cartera, Jeremy Hunt, la jefatura del Gobierno y el liderazgo "tory".Tras caer eliminados el pasado jueves el ministro del Interior, Sajid Javid, y el ministro de Medioambiente, Michael Gove, los 160.000 afiliados "torys" deberán escoger entre Johnson, partidario de un "brexit" duro, y Jeremy Hunt, quien también contempla esa opción pero de forma más moderada, para sustituir a Theresa May.