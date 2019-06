EE.UU. planea redadas masivas contra familias indocumentadas

El Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés) planea iniciar el domingo redadas masivas en diez ciudades para aumentar las deportaciones de familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión, tras la amenaza emitida en Twitter por el presidente Donald Trump.



Según informaron hoy varios medios, la operación del ICE podría afectar a hasta 2.000 familias de indocumentados en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland), Nueva Orleans (Luisiana) y Denver (Colorado).



De acuerdo con el Washington Post, el propio Trump ha ordenado la operación, después de tuitear el pasado lunes que ICE iniciaría la próxima semana un proceso para deportar a "millones" de indocumentados en Estados Unidos.





El director en funciones del ICE, Mark Morgan, aseguró hoy a la cadena televisiva ABC News que la agencia no tiene planes de iniciar deportaciones de "millones" de indocumentados.Pero Morgan ya adelantó el miércoles que su agencia sí planeaba una operación contra unas 2.000 familias de indocumentados que habían llegando recientemente a Estados Unidos.ICE envió cartas en febrero a esas familias, que habían sido sometidas a un juicio exprés y quedaron sujetas a órdenes de deportación, para informarles de que tenían hasta marzo para cooperar con las autoridades migratorias y abandonar voluntariamente el país.En declaraciones a la prensa el miércoles, Morgan insinuó que si esas familias no cooperaron con ICE, los agentes podrían tratar ahora de encontrarlas y deportarlas."(Esta operación) Va a enviar un mensaje poderoso a los individuos en los países del Triángulo Norte (de Centroamérica): No vengan, no se arriesguen", afirmó el funcionario.El tuit de Trump y las declaraciones de Morgan han aumentado el miedo entre la población indocumentada del país y han sorprendido a los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, dado que es extraordinario que el ICE proporcione detalles de antemano sobre una redada u operación a gran escala.En declaraciones a Efe, un portavoz de ICE no quiso hoy dar detalles "específicos" sobre ninguna posible operación para no perjudicar sus planes o "la seguridad" de sus agentes.Pero la fuente recordó que ICE "prioriza el arresto y deportación de inmigrantes" que entraron de forma ilegal "y presentan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y fronteriza", en particular aquellos que han recibido una orden de expulsión de un juez pero no han "cumplido" con ella.La operación comenzaría el domingo y duraría varios días, en los cuales el ICE usaría habitaciones de hotel para detener temporalmente a padres e hijos hasta que todos los miembros de una misma familia estén juntos para ser deportados, de acuerdo con la información publicada por el Post.Si detienen a padres o tutores legales de niños que sean ciudadanos estadounidenses, los agentes del ICE les asignarían tobilleras de monitoreo electrónico para mantenerlos localizados mientras se hacen preparativos para el cuidado de los menores cuando ellos sean deportados, según el diario The Miami Herald.Ese rotativo afirma que las redadas podrían afectar también a adolescentes que llegaron al país sin sus padres cuando eran menores y que ya han cumplido 18 años, además de a las 2.000 familias que recibieron las cartas del ICE.