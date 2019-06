Fechas clave de los tres años del caso de La Manada

Tres años después de que una joven madrileña interpusiera una denuncia por violación en los Sanfermines de 2016, el Tribunal Supremo determina este viernes si modifica la sentencia de la Audiencia de Navarra que condenó a 9 años de prisión a cada uno de los cinco encausados por un delito de abuso sexual.



Estas son las fechas de los acontecimientos más destacados del caso:



2016





- 7 de julio.- Una joven madrileña denuncia de madrugada que ha sido violada por cinco jóvenes andaluces, que en WhatsApp se hacen llamar La Manada. Pocas horas después son detenidos.2017- 4 de mayo.- El fiscal pide 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los acusados por los delitos de agresión sexual, intimidación y robo con fuerza. Además, reclama una indemnización conjunta de 100.000 euros por el daño moral ocasionado. La defensa de la joven reclama 24 años y 9 meses de cárcel y las acusaciones populares, ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, más de 25 años.- 15 de noviembre.- Se hace viral un vídeo con el lema "Yo te creo", para apoyar a la víctima.- 22 de noviembre.- Los cinco acusados afirman en el juicio que la joven dio su consentimiento a mantener relaciones.- 28 de noviembre.- El juicio queda visto para sentencia.2018- 26 de abril.- La Audiencia de Navarra condena a cada uno de los cinco acusados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual. Uno de los jueces emitió un controvertido voto particular que pedía la absolución y en el que aseguraba ver en lo ocurrido un "ambiente de jolgorio y regocijo".Miles de personas se manifiestan en toda España contra la sentencia porque no contempla los hechos como violación.-- 22 de junio.- La salida de prisión (en libertad condicional bajo fianza hasta la resolución de una sentencia firme) de La Manada genera una ola de indignación social y política.- 5 de diciembre.- El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la sentencia por abuso sexual, y no por violación, pese al voto discrepante de dos de sus cinco miembros.2019- 21 de junio.- Vista en el Tribunal Supremo de los recursos presentados por las partes.