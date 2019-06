Hong Kong: Manifestantes instan a Lam a retirar ley extradición

Diferentes representantes de los movimientos opositores de Hong Kong apoyaron hoy un ultimátum a la jefa del Gobierno local, Carrie Lam, para que retire definitivamente el proyecto de ley de extradición o se prepare para afrontar nuevas protestas como las que se han vivido en las últimas semanas.



El diario opositor prodemócrata Apple Daily llamó hoy a nuevas protestas a partir de mañana, viernes, en caso de que Lam no acepte sus demandas antes de las 17.00 locales (09.00 GMT) de este jueves, un llamamiento que está siendo seguido ampliamente en redes sociales.



El líder estudiantil hongkonés Joshua Wong explicó en declaraciones a Efe que ellos no han fijado ese ultimátum, pero aseguró que lo secundan.





"Nosotros no hemos puesto una fecha límite, pero sí apoyaremos y secundaremos lo que otros hagan, este movimiento no tiene un líder ahora mismo", dijo el joven activista preguntado por esa convocatoria, que ha sido acogida favorablemente por varios opositores.Wong auguró que en las próximas dos semanas "se espera mucho movimiento" en lo que respecta a nuevas protestas para demandar que se retire completamente el proyecto de ley, la dimisión de Lam y la liberación de los detenidos."Carrie Lam tiene que empezar a escuchar al pueblo y no a los líderes políticos", recalcó.Por su parte, la portavoz del Frente Civil de Derechos Humanos, Bonnie Leung, dijo a Efe que "hay muchas acciones iniciadas por grupos diferentes e individuos en la sociedad civil" y añadió que su organización -que ha convocado las manifestaciones hasta ahora- "está dispuesta a secundarlas"."Pero como siempre recalcamos, el frente quiere asegurarse que todos los participantes tendrán seguridad legal y física durante cualquier acción", precisó.El ultimátum, que llama a rodear mañana la sede del Gobierno y a participar en actos de desobediencia civil si no se atienden las demandas, ha sido secundado por asociaciones de estudiantes universitarios y diputados prodemócratas.Lam pidió el pasado martes "sinceras disculpas" a los hongkoneses y "otra oportunidad" para que su Gobierno pueda "reconstruir la confianza" tras la crisis desatada.El proyecto de ley de extradición que planteó se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que podría permitir entregar a activistas o periodistas a China, con un sistema judicial sin suficientes garantías.