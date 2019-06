Convive más de un mes con el cadáver momificado de su marido

Una vecina de Begur (Girona) ha convivido durante más de un mes con el cadáver momificado de su marido, del que ahora se investigan las causas de la muerte, según informan fuentes municipales.



La Policía Local de este municipio de la Costa Brava ha localizado poco antes de las 7:00 horas de este miércoles en su casa el cuerpo de esta persona de 72 años y nacionalidad británica.



A la espera de los resultados de la autopsia, todo apunta a que su mujer, que tiene diagnosticada una enfermedad mental y padece síndrome de Diógenes, ha convivido con él y con un perro pastor alemán durante todo este tiempo.





La muerte de esta persona, que hace años que está afincada en una casa de la urbanización Residencial Begur, se ha sabido gracias a que unos vecinos han alertado a la Policía Municipal de los gritos de la mujer tanto ayer noche como este miércoles por la mañana.Sobre las 6:45 horas han dado el aviso y una patrulla ha acudido a la vivienda, habitada desde hace años por una pareja británica de unos 70 años de la que hacían seguimiento los servicios sociales.Los agentes han sabido que hacía días que la mujer no quería mantener contacto con los asistentes y, a su llegada, tampoco les ha dejado entrar en la casa.Cuando le han preguntado si podían hablar con su marido, les ha contestado que no era posible, porque "desde el viernes estaba descansando, durmiendo".Esta respuesta ha llevado a los agentes a sospechar que el marido estaba muerto, por lo que han activado el protocolo para estos casos y han acudido al lugar Mossos d'Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).Finalmente, la mujer les ha permitido entrar en la casa, pero no han podido acceder a la habitación de matrimonio, la única en la que había una cama, porque un perro muy agresivo les impedía entrar.Ante esta situación, han alertado a la protectora de animales municipal y, cuando han retirado al pastor alemán con todas las garantías, los agentes se han encontrado el cuerpo momificado.El estado del cadáver apunta a que la muerte se produjo hace varias semanas, extremo que han confirmado el forense, que ha determinado que el fallecimiento tuvo lugar hace uno o dos meses.El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IMLC) de Girona, donde está previsto que este jueves se le practique la autopsia para esclarecer tanto el tiempo aproximado que llevaba muerto como las causas, aunque las naturales son las que cobran más fuerza como hipótesis.La mujer ha sido trasladada al centro psiquiátrico del parque hospitalario Martí Julià de Salt para someterla a una valoración de su estado y ha accedido a un ingreso voluntario.Los servicios sociales de Begur seguirán el caso para determinar qué pasos deben seguir con esta persona ante una posible situación de incapacitación.El Juzgado de Instrucción de guardia de La Bisbal d'Empordà se ha hecho cargo del caso.