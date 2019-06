Imbroda clama por que 35.000 alumnos queden fuera de la FP

El Consejero de Educación, Javier Imbroda, se ha preguntado hoy, con tono de perplejidad, "cómo es posible que 35.000 alumnos se queden sin plaza en Formación Profesional con un 45 por ciento de desempleo juvenil", como sucede en Andalucía.



En su intervención en un desayuno de trabajo sobre la Formación Profesional (FP) organizado por el periódico "La Razón", el consejero ha asegurado haberse marcado el reto de cambiar ese panorama empezando por el propio nombre de la FP, que pasará a llamarse Cualificación y Formación Profesional.



Según Imbroda faltan ciclos formativos de determinadas especialidades mientras que hay excesos de otros que no mantienen relación con la actual demanda laboral por lo que hay, no obstante, 15.500 plazas sin cubrir; el abandono es del 35 por ciento en el grado medio y del 25 por ciento en el grado superior.





Para remediar esta situación, la Consejería ajustará la oferta de plazas para evitar que los posibles alumnos se queden fuera, modificará la oferta educativa según las necesidades, de modo que para el curso 1919-20 habrá 125.000 plazas, 4.100 que en este curso, con 125 ciclos formativos nuevos, de los os que 84 son de nueva creación.Igualmente Educación está trazando una geografía laboral de la región para adecuar la FP al mercado laboral, impulsará la Orientación Profesional --de la que Imbroda ha dicho que "no se resuelve con una charlita de media hora"-- y se ha fijado reducir al 10 por ciento el abandono, sobre todo en el grado medio, lo cual ha calificado de "un sueño".También impulsará la FP dual (con prácticas paralelas en empresas) con 126 nuevos proyectos para el próximo curso y la creación de una red de centros de FP dual, así como establecerá itinerarios de la FP conectados con la Universidad que serán "de ida y vuelta" porque "muchos universitarios quieren hacer una FP para especializarse en algo muy concreto".Imbroda, que ha recordado que algo más de 20.000 empresas colaboran en Andalucía con la FP, también ha garantizado que se impulsará esa relación, así como la internacionalización de la FP, desde el convencimiento de que el mercado laboral es global.El consejero asegura haberse encontrado con que la FP carece de un marco legal sólido, mientras que los profesores necesitan "una formación en permanente actualización y de máxima exigencia".Todas estas medidas responden a "una estrategia para poner la FP al servicio de la sociedad y de las empresas" porque, ha remachado, "la sociedad actual necesita la FP".También ha clamado por un cambio de mentalidad asegurando que ahora "la pregunta no es 'qué quieres estudiar' sino 'donde te gustaría trabajar en el futuro'" porque "la seguridad laboral ya no existe; hoy casi nada es fijo".