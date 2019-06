Guerra por si habrá despidos o no de trabajadores públicos

¿Habrá o no despidos en las agencias públicas y entes instrumentales de la Junta, esa “administración paralela” contra la que PP y Vox han cargado con dureza? El PSOE insiste en que sí y hasta da la cifra de 9.000, mientras que el Gobierno no descartaba nada el lunes y este miércoles sí hacía, a través de los partidos que lo conforman (PP y Cs), una defensa más cerrada de estos trabajadores. Eso sí, se hace la salvedad de que nadie tiene nada que temer siempre y cuando haya entrado por los cauces legales.

El PSOE reitera que sí, que el Gobierno andaluz tiene la intención de despedir a 9.000 empleados públicos en virtud del acuerdo alcanzado con Vox, que incluye la consignación de una partida de 15 millones en los presupuestos de 2020 para cubrir los costes de la supresión de entes instrumentales. “Se va a despedir a 9.000 trabajadores porque quieren privatizar los servicios que prestan”, sostiene el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez.

¿Y de dónde sale esa cifra de 9.000 personas? Pues según Jiménez fueron portavoces “autorizados” de Vox los que la avanzaron en base a unos informes del Gobierno que decían que esos puestos de trabajo “sobran”.

Puestos asegurados

Los partidos que integran el Gobierno, PP y Cs, coinciden en sus argumentos: no se va a despedir a nadie y los únicos que tienen algo que temer son los que, a su juicio, pudieron entrar de manera irregular durante la etapa socialista. En esta línea, el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, aseguraba que los empleados contratados legalmente en la Junta “deben estar tranquilos, su puesto está asegurado”, porque el Gobierno no tiene ninguna intención de despedirlos, e indicó que quien lo haya hecho por vía no legal “sí tiene que preocuparse”.

En cuanto a la partida prevista para el presupuesto de 2020, asegura que “no es para despedir” a personas sino para ordenar la función pública en Andalucía. Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, coincide en afirmar que “no se va a echar a nadie” y opina que el PSOE-A “igual está preocupado por sus amiguetes”.

Por último, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, sostiene que en sus negociaciones con el Gobierno “no se ha hablado en ningún caso” de despidos de empleados públicos y que ese no es su objetivo ni cree que sea el de la Junta.