Pompeo asegura que Trump no quiere desatar una guerra con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este martes que el presidente Donald Trump no "quiere una guerra" con Irán, aunque advirtió de que están listos si Teherán toma una "mala decisión".



"Estamos allí para disuadir la agresión. El presidente Trump no quiere la guerra", dijo Pompeo a la prensa en Tampa (Florida) a la salida de una reunión en el Comando Central de EE.UU., responsable de las operaciones militares en el Medio Oriente, incluido Irán.



Este encuentro llega un día después de que el secretario de Defensa en funciones de EE.UU., Patrick Shanahan, aprobara el envío de unos 1.000 militares a Oriente Medio con propósitos "defensivos" para hacer frente a las "amenazas" de Irán contra intereses estadounidenses.





El líder de la diplomacia estadounidense indicó a los periodistas en la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida que la actual campaña de presión que Washington está ejerciendo sobre Irán es "muy efectiva"."Esto no son solo dos años y medio o cinco años. Son 40 años de actividad iraní que han llevado a este punto", dijo Pompeo, que recalcó que los EE.UU, siguen y seguirán haciendo las cosas "necesarias para proteger los intereses estadounidenses en la región".La tensión con Irán ha repuntado desde que Washington anunció en abril el fin de las exenciones a la compra del petróleo iraní y ha continuado con la designación como terroristas de los Guardianes de la Revolución y el aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.Esos roces volvieron a escalar en los últimos días tras el ataque a dos buques cisterna en el Golfo Pérsico, del que Washington ha acusado a Teherán que, por su parte, ha responsabilizado a EE.UU. y sus aliados en la región.Pompeo dijo que uno de los propósitos de su reunión de este martes en el mando Central (Centcom) era asegurar que haya una "profunda coordinación" con el Departamento de Estado, pues es importante estar seguros de que pueden responder si Irán toma una "mala decisión".En este sentido, el secretario de Estado indicó que los Estados Unidos están listos ante "cualquier amenaza" de Teherán y que su intención es trabajar para convencer a Irán de que su posición es "firme para evitar posibles agresiones en la región" y que no continúen con su programa nuclear.Pompeo analizó la actual situación en Oriente Medio con el responsable del Centcom, el teniente general Kenneth McKenzie, y el comandante de las fuerzas especiales, el teniente general Richard Clarke, con quienes habló de tácticas militares y sobre la decisión de enviar tropas adicionales.El jefe del Pentágono aseguró este lunes que el aumento de tropas en la región, donde Estados Unidos ya tiene desplegados unos 20.000 militares, tiene "propósitos defensivos" e insistió que "EE.UU. no busca un conflicto con Irán".Shanahan dijo que el envío de tropas fue una petición del Centcom en consultas con la Casa Blanca.