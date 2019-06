Montero subraya que hay que "negociar todo" con el PSOE

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha subrayado este miércoles que quieren un acuerdo de gobierno "completo" con el PSOE, lo que implica "negociarlo todo" -programas y equipos-, y se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez "no va a defraudar" y permitirá un gobierno progresista.



"Obviamente el para qué es lo más importante, pero la negociación es conjunta, es de gobierno", ha incidido Montero en RNE, donde ha advertido de que si solo se pactan medidas programáticas, después quien gobierna tiene la potestad de cumplirlas o no.



Por eso, ha defendido que la entrada de Podemos en el Ejecutivo es la garantía para que haya un gobierno progresista y ha asegurado que Sánchez y el PSOE "no van a defraudar", porque, según ha recalcado, hay una mayoría social en España que quiere que gobiernen juntos.





Ha precisado que el liderazgo de las conversaciones corresponde al PSOE, mientras que a Podemos le corresponde mantener una posición "discreta" y "protectora de la negociación" a la espera de lo que pueda plantear el líder socialista.Montero se ha mostrado optimista, al igual que ayer Pablo Iglesias tras su encuentro en La Moncloa con Sánchez, y ha dicho que no cree que el secretario general del PSOE se arriesgue a acudir a la investidura sin los apoyos pactados."No se va a dar (una investidura fallida)", ha afirmado la dirigente de Podemos, que ha insistido en que es "tiempo de acuerdo y de no defraudar las expectativas de los ciudadanos" y ha asegurado que serán "leales" al acuerdo que negocien.Sobre Felipe VI y sus cinco años de reinado, que se cumplen este 19 de junio, Montero ha destacado que es una persona "inteligente" e "interesante", pero ha precisado que Podemos "jamás renunciará" a sus principios republicanos, que finalmente se acabarán "imponiendo"."Pensamos que en España todos los cargos institucionales, públicos y de representación deberían ser electos democráticamente", ha dicho.