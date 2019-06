España: el Fondo Europeo de Pesca no aumentará capacidad de flota

El ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este martes que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca que se aplicará en el periodo 2021-2027 "no aumentará la capacidad de la flota", en respuesta a las críticas expresadas por la Comisión Europea.



"Hablamos de la sostenibilidad y la primera es la humana. No hay ningún Estado miembro que plantee un aumento de la capacidad. Desde luego no lo va a hacer en ningún caso España", dijo Planas en su intervención hoy en un debate durante el Consejo de ministros de Pesca celebrado en Luxemburgo.



Los titulares europeos llegaron este martes a un acuerdo sobre ese futuro Fondo, para el que España, Francia e Italia, apoyados después por otros países, habían pedido un conjunto de "mejoras", muchas de las cuales fueron introducidas en la propuesta de Bruselas.





Planas dijo al comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, que la sostenibilidad debe implicar también "preservar" la vida de "nuestros pescadores".El ministro valoró que los países de la UE hayan respaldado dar más "flexibilidad" a la propuesta de la Comisión Europea y reducir el exceso de normas que ha hecho difícil la aplicación del instrumento vigente entre 2014 y 2020.También destacó que se hayan mantenido al mismo tiempo algunas "ayudas tradicionales que eran importantes para nuestro sector pesquero".Mencionó en particular como "muy positiva" la flexibilidad introducida en el límite de financiación de las ayudas a la compensación de las regiones ultraperiféricas.El ministro valoró también la "continuidad" de los requisitos de armadores y los pescadores para las paradas temporales y definitivas y el hecho de abrir la acuicultura a "nuevos posibles apoyos y a la transformación""Creo que es un buen acuerdo general parcial", con vistas a las conversaciones que tendrán lugar en otoño con el Parlamento Europeo y la próxima presidencia del Consejo, que ejercerá Finlandia, dijo el ministro.Vella dijo hoy durante su intervención que la propuesta presentada por Bruselas ya ofrece vías para ayudar a los pescadores y expresó su temor a que las ayudas del fondo sean utilizadas para incrementar la capacidad de la flota.