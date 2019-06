Vox cancela la negociación con el PP en Madrid

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha cancelado este lunes las reuniones que tenía con el PP en la Comunidad de Madrid para hablar de programa y de negociación de investidura hasta que no se aclare la situación en el Ayuntamiento de Madrid.



En declaraciones a los periodistas en la Asamblea de Madrid, Monasterio ha señalado que "hasta que no se aclare qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid".



"Hay un contrato entre el PP y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox y además una proporción en presupuesto, y eso es lo que se firmó el viernes por la noche", ha explicado.