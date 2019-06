Los accidentes de trabajo causan 44 muertos hasta abril

Los accidentes de trabajo causaron 44 muertes en Andalucía en el primer cuatrimestre de 2019, trece más que en el mismo período de 2018, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.



Según los datos oficiales, la siniestralidad en Andalucía ha crecido un 6,53 % en los cuatro primeros meses del año con un total de 35.901, ha informado en un comunicado la federación de industria, construcción y agro (FICA) de UGT-A.



El mayor incremento de accidentes se ha producido en la construcción (26,1%) y en la agricultura (25,9 %), dos de los sectores que "hay que proteger.





De enero a abril de 2019, se han producido 44 accidentes mortales (33 en jornada y 11 in itinere) en Andalucía, trece más que el año pasado en las mismas fechas, lo que significa que cada semana mueren dos trabajadores en el tajo, y otros 23 quedan heridos graves.Según la UGT-A, la temporalidad de los contratos va de la mano de la siniestralidad laboral, ya que los trabajadores temporales sufren una falta de formación e información en riesgos laborales, algo "esencial para garantizar su seguridad y salud en el trabajo".Además, pueden llegar a asumir riesgos que quizá los trabajadores indefinidos no asumirían, por temor a perder su puesto de trabajo, ha alertado.Desde la implantación de la reforma laboral en 2013 hasta el 2018 se han producido 557 accidentes mortales y 6.762 accidentes graves en Andalucía.La FICA ha exigido a la administración un plan de choque en Andalucía, que recoja la creación de la figura del Delegado de Prevención Sectorial y/o Territorial, que con los recursos suficientes pueda llegar a las empresas que por el número de trabajadores o por la eventualidad, no cuentan con representación sindical. El 90 % de las empresas de Andalucía son pymes.También pide que se incrementen los recursos y la plantilla de Inspectores y Subinspectores y las sanciones a las empresas que no cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.Además, es fundamental que exista una campaña permanente de sensibilización de la sociedad andaluza, parecida a la que se realiza Dirección General de Tráfico, según la FICA.