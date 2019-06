Sánchez, dispuesto a ir a investidura fallida para "no decepcionar"

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, está dispuesto a enfrentarse a una investidura fallida para "no decepcionar" ni a los electores ni al rey, ha asegurado este lunes el secretario de Organización, José Luis Ábalos.



"No puedes decepcionar. Hay que asumir el mandato electoral y el mandato del rey", ha defendido Ábalos en rueda de prensa, tras garantizar que Sánchez se presentará a la investidura y que los apoyos "se decidirán en ese momento".



El dirigente del PSOE ha sostenido que eso se producirá "pronto" y, aunque no ha querido dar ninguna fecha, ha insistido en que los socialistas cumplirán con su compromiso de activar la investidura "en breve" porque "no hay alternativa" y España "necesita un gobierno".