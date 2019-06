Banco de España avisa de un retraso en la edad efectiva de jubilación

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado de que se está produciendo un retraso en la edad efectiva de jubilación debido a las jubilaciones anticipadas, por lo que no se consigue el objetivo de prolongar la edad legal de retiro.



Durante la inauguración este lunes del curso de la UIMP organizado por la APIE y patrocinado por el BBVA "Las finanzas sostenibles en el futuro de la economía" Hernández de Cos ha eludido valorar el ERE que han acordado el Banco Santander y los sindicatos y que ofrece a los trabajadores de entre 59 y 61 años prejubilaciones con el 80 % del salario pensionable y que afectaría a 3.223 trabajadores.



El gobernador del Banco de España ha dicho que en el debate para afrontar el reto demográfico está el aumento de la edad de jubilación pero al mismo tiempo ve que "no solo en el sector bancario, sino en otros sectores, hay jubilaciones anticipadas", que en su opinión podrían estar relacionadas con los niveles de formación o con los salarios.





Ha destacado que es un tema "evidentemente muy relevante" ya que no es lo mismo la edad legal de jubilación (hasta los 67 años de forma progresiva tras la última reforma de las pensiones) con la edad efectiva."Si hay elementos de prolongar la edad legal pero no se traslada a un retraso de la edad efectiva no estaríamos logrando el objetivo", ha incidido.Hernández de Cos ha insistido también en la dualidad del mercado de trabajo y en continuar haciendo reformas para atajar la temporalidad con el fin de que los ciclos bajistas de la economía no repercutan en una destrucción de empleo y aunque ha valorado que las dos reformas laborales tratarán de paliar este efecto, ha reiterado que "los problemas del mercado de trabajo no se han resuelto".Por otra parte, ha vuelto a restar importancia a las críticas vertidas por los sindicatos y por el Ministerio de Empleo en torno al impacto negativo que tendría la subida del salario mínimo en el empleo y que la institución calculaba en una destrucción de 125.000 puestos de trabajo."Es absolutamente normal y es síntoma de la independencia de la institución que haya discrepancias y así ha sucedido siempre", ha dicho tras reiterar su compromiso de analizar con datos fiables, en el verano de 2020, el efecto del 22 % de alza del SMI y publicarlos con "absoluta transparencia"."A día de hoy no se puede decir con suficiente grado de rigurosidad cuál está siendo el impacto", ha incidido nuevamente.El gobernador de Banco de España también ha hecho mención a la actual fragmentación política en el Parlamento en un momento en que se están negociando los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez, y ha asegurado que la fragmentación parlamentaria "tiene visos de estar aquí para quedarse"."El país se tiene que acostumbrar y la fragmentación parlamentaria gestionarse para que no lleve a una parálisis. Es importante que se generen consensos para que haya estabilidad política y se puedan hacer reformas que aún quedan pendientes", ha recalcado.En su opinión, esta fragmentación parlamentaria ha frenado algunas reformas y como ejemplo ha dicho que el déficit público estructural ha sido constante en los últimos 4 o 5 años.