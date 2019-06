Marlaska: la inmigración tiene que ser política común de la UE

El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido que el Gobierno de España lo que plantea es que "la lucha contra la inmigración ilegal y hacia una inmigración segura, legal y ordenada tiene que ser una política común de la Unión Europa (UE) en cooperación y colaboración con los países de origen y de tránsito". En este sentido, ha recordado que "la inmigración es un reto y ha venido para quedarse".

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz) con motivo de una visita al dispositivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), Marlaska ha señalado que además de que debe ser una política común de la UE, "en segundo lugar hay que luchar contra las mafias". Algo que ha asegurado que España "está haciendo de manera efectiva", ya que "se está trabajando y cooperando con Marruecos de una forma efectiva, se están desarticulando en Marruecos casi a diario redes de tráfico de inmigrantes".

En cuanto a los plazos de devolución, el ministro de Interior ha señalado que no se trata ni de tres, cuatro o cinco meses, "lo que viene a establecer el Gobierno es que los inmigrantes tienen que ser internados cuando haya una creencia razonable y seria de que va a ser posible su retorno, que se materialice la expulsión".

"Hay que recordar que no han cometido ningún delito y no creemos que tenga que haber un internamiento indefinido", ha añadido Marlaska, que ha señalado que "a una persona no la vas a internar si el país de origen no lo reconoce como nacional, no se le puede tener internado indefinido porque no ha cometido ningún delito".

Para el ministro de Interior, "hay que cooperar con los países de origen con el fin de crear las condiciones óptimas, necesaria y precisas para que las personas no tengan que abandonar su país, que se puedan desarrollar esos países".

"La inmigración es un reto y ha venido para quedarse", ha afirmado Marlaska, que ha recordado que "un continente como África va a duplicar su población para 2050, para 2030 va a pasar su población de 1.300 millones a casi 1.8000 millones de personas y actualmente con rentas per capita 20 veces inferiores a las europeas, por lo que o cooperamos y colaboramos para el desarrollo o no va a haber efecto llamada sino efecto huida, como ya se dijo en una ocasión".