Sale de prisión el activista prodemócrata hongkonés Joshua Wong

Uno de los líderes de las protestas prodemocráticas de 2014 en Hong Kong, Joshua Wong, fue liberado hoy tras cumplir con una condena de dos meses, confirmó el propio activista en redes sociales.



"Hola, mundo, y hola, libertad. Acabo de ser liberado de la cárcel. ¡Vamos, Hong Kong! Retirad el proyecto (de ley) de extradición. Dimite, Carrie Lam (la jefa del Gobierno local). ¡Que acaben todas las persecuciones políticas!", escribió Wong en su cuenta de Twitter.



La salida de prisión de Wong coincide con las multitudinarias manifestaciones que han tenido lugar en los últimos días en la excolonia británica para exigir que se retire el polémico proyecto de ley de extradición que facilitaría las entregas de fugitivos a la Justicia china.





En declaraciones a los medios tras su puesta en libertad, Wong aseguró que ya ha cumplido con los castigos impuestos por su papel en las protestas de 2014 y anunció que se unirá a las manifestaciones "pronto".Asimismo, se refirió a las protestas de esta última semana: "Doy las gracias a los dos millones de personas (cifra ofrecida por los organizadores) que se manifestaron ayer, y al millón de la última semana, así como a los hongkoneses en el frente que se defendieron de los ataques violentos de la Policía el 12 de junio"."Exigimos que Lam dimita, que se retire el proyecto de ley de extradición, y que se retire la etiqueta de 'revuelta'", dijo en referencia a la calificación que tanto las autoridades locales como Pekín dan a las manifestaciones.El proyecto de ley se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que, según organizaciones pro derechos humanos, permitiría que activistas, trabajadores de ONG o periodistas fueran entregados a un sistema judicial, el chino, que no ofrece garantías."Los hongkoneses no se rendirán ante el régimen autoritario (Pekín). Que dejen de detener y de acusar a los manifestantes, o los hongkoneses seguirán peleando aún más", indicó Wong, que pronosticó más protestas en las próximas semanas si Lam, impulsora del proyecto, no renuncia a su cargo.Lam suspendió pero no retiró el proyecto y pese a que publicó un comunicado en el que ofrecía disculpas, más de un millón de personas se manifestó ayer pidiendo el fin definitivo de la nueva ley y la dimisión de la jefa del Ejecutivo.Según los organizadores, casi dos millones de personas participaron en la protesta, mientras que la Policía sitúa la cifra en 338.000.Hoy, los hongkoneses están llamados a una huelga general que, en principio, no parece tener mucho seguimiento.Esta mañana decenas de personas acudían a depositar flores y mensajes al lugar donde el pasado sábado murió un manifestante tras caer de un andamio donde intentaba colocar una pancarta, en la avenida Queen's Way, según constató Efe.