Celaá recibe 180.000 firmas de alumnos contra "injusta" Selectividad

Cinco estudiantes de entre 17 y 19 años han entregado este lunes en el Ministerio de Educación 180.000 firmas para acabar con la que consideran "injusta" Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), conocida también como Selectividad, por ser distinta según cada comunidad.



Roberto Castrillo, de 19 años, es un universitario leonés promotor desde hace un año de esta recogida de firmas en Change.org y que ha destacado a las puertas de Educación que cualquier "pequeña diferencia" en las notas puede impedir a un alumno entrar a la carrera que quiere.



"La dificultad no está en el hecho de aprobar el examen, que lo hace el noventa y tantos por ciento, sino de sacar buena nota" para algunas carreras como medicina, dobles grados o ingenierías, ha argumentado.





Fue el 1 de marzo de 2018, siendo entonces estudiante de segundo de Bachillerato, cuando Roberto pensó que la EBAU, también conocida como Selectividad, debía de ser "única para toda España" como pasa en Italia o Alemania."Mis profesores me comentaron las diferencias que había con otras comunidades y miré las diferencias en el temario de Historia. Por ejemplo, en Castilla y León entraban 97 estándares de esta asignatura cuando en otras como Cantabria solo 28, nosotros estudiábamos desde la Prehistoria y ellos desde el siglo XVIII", ha especificado.Su recogida de firmas se ha visto reactivada en los últimos meses, especialmente por las discrepancias surgidas con la repetición de un examen de Filosofía en Galicia o las dificultades denunciadas en la prueba de Matemáticas II de la Comunidad Valenciana.Precisamente han ido al registro dos alumnos valencianos que se acaban de examinar de la EBAU en su comunidad y que han decidido abrir una recogida de firmas (llevan más de 45.000) por la repetición de esa prueba matemática.Aunque reconocen que ya es difícil volver a hacer ese examen, quieren que cosas así "no vuelvan a ocurrir".Lo han sostenido Rubén García (18 años) y María Ferrer (en una semana cumple 18 años), que han explicado que "lo que pasó en el examen de Matemáticas es que eran tres bloques y las preguntas eran de pensar, si no sacabas bien el primer bloque no podías sacar los demás y había poco tiempo para hacerlo".María ha asegurado que en bachiller ha sacado un 10 en esta asignatura y que su media es superior al 9,5 pero que no ha podido aprobar la prueba de Matemáticas de la EBAU y ello le impedirá estudiar Medicina en Valencia.Ha criticado que se diga que en la EBAU, como en otras cosas de la vida se pueden presentar obstáculos: "diría que como todo en la vida no todo depende de una hora y media ni de un examen sino del esfuerzo, ganas y vocación. Un buen estudiante, un buen médico, un buen profesor no se mide por un examen que se hace en una hora y media sino por años de constancia, esfuerzo, estudio", ha aseverado.La petición de estos estudiantes coincide con las propuestas de PP y Ciudadanos, que han registrado en el Congreso sendas proposiciones no de ley en este sentido.Los rectores y Celaá defienden que la EBAU "funciona", aunque la ministra creará un grupo de trabajo con el fin de estudiar el tema.