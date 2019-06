Detenidos los líderes del grupo terrorista Resitencia Galega

La Guardia Civil ha detenido este sábado en Vigo (Pontevedra) a los considerados líderes del grupo terrorista Resistencia Galega Antón García Matos, alias "Toninho", y Asunción Losada Camba, ambos en la clandestinidad desde 2006.



Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado a Efe el arresto en total de cuatro personas durante el fin de semana. A las detenciones de los máximos responsables se suman las de dos colaboradores: uno de ellos también fue arrestado el sábado en Vigo y el otro, este domingo en Oxén (Ourense).



Los dos líderes han sido detenidos en virtud de sendas requisatorias de los juzgados de instrucción número 4 y 6 de la Audiencia Nacional por delitos de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, tenencia y transporte de explosivos y falsedad documental.





Resistencia Galega nació como heredero del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive en 2005 con la publicación de un manifiesto fundacional en internet.Desde entonces ha protagonizado alrededor de sesenta acciones violentas, muchas con explosivos de fabricación casera, contra partidos políticos, instituciones, entidades bancarias y empresas, sin causar víctimas mortales.Su último atentado, en la madrugada del 1 de octubre de 2014, destruyó parcialmente la Casa Consistorial del municipio lucense de Baralla con una violenta explosión que llegó a provocar daños materiales en los edificios colindantes.La operación en la que han sido detenidos García Matos y Losada sigue abierta y ha sido denominada "Operación lusista": los investigadores sospechaban desde hace años que habían huido a Portugal y que desde el país vecino seguían dando órdenes a un número indeterminado, pero reducido, de "legales" (no fichados).En los últimos años se desarticularon varios comandos de la organización y se habían dado golpes contra su entramado operativo de apoyo, pero García Matos y Losada seguían libres y los investigadores eran conscientes de que, con ellos, Resistencia Galega mantenía los conocimientos técnicos y la experiencia para confeccionar explosivos.García Matos era un experto en fabricación y manejo de explosivos y desde que el 18 de julio de 2014 publicó un vídeo grabado en la clandestinidad en el que abogaba por dar continuidad a “la lucha armada” no se habían vuelto a tener noticias de él, destaca la Guardia Civil en un comunicado.Se habían seguido muchas pistas para su localización, que tuvo lugar finalmente en la tarde de ayer sábado en Vigo. Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los detenidos están siendo trasladados este domingo a Madrid para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional.Desde 2007 han sido detenidas al menos cuarenta personas vinculadas a la organización terrorista gallega.La última operación tuvo lugar el 21 de junio de 2017, cuando la Guardia Civil detuvo en varias localidades gallegas tres personas que dirigían un entramado de enaltecimiento y justificación de los actos de la organización.