Colapso eléctrico en Argentina afecta también a Uruguay y Paraguay

Argentina, Uruguay y algunas zonas del sur de Paraguay amanecieron este domingo sin energía eléctrica debido a un fallo masivo en la interconexión entre los tres países, según confirmó la empresa Edesur, suministradora del servicio.



El gigantesco apagón se debió a un fallo masivo como consecuencia de un "colapso" del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), como indicó la compañía en un comunicado en el que indicó que más adelante ampliará información sobre el incidente.



Según medios locales, la falta de suministro de luz afectó fundamentalmente a Buenos Aires, y a provincias del país como Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra de Fuego, que se preparaban estas últimas para elecciones locales este domingo.





El apagón afectó al servicio de transporte de la capital argentina al no funcionar la señalización, tras la falta de luz que comenzó a las 07.00, hora local (10.00 GMT).La Secretaría de Energía argentina informó de que todavía se desconocen exactamente las causas e indicó que el servicio será restablecido en forma gradual, aunque su restitución completa podría demorarse "varias horas".En Uruguay, las personas notaron la falta de energía eléctrica, luego de que la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) confirmara que parte del país quedó a oscuras lo que repercutió en el sistema nacional."A las 7.06 un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino país", dijo UTE en su cuenta en Twitter, y añadió que "a partir del importante corte regional ya se está levantando el sistema desde cero".El apagón afectó sobre todo al litoral del país, lo que incluye la ciudad de Montevideo, y también zonas del interior como el departamento de Rocha.Varios argentinos y uruguayos al ver con sorpresa cómo sus viviendas estaban sin luz empezaron a subir fotos y videos a las redes sociales registrando el momento, lo que ha generado una ola de mensajes con el hahstag #apagón.En Paraguay, el colapso eléctrico provocó "el bloqueo de siete unidades generadoras de la Central Hidroélectrica de Yacyretá", compartida con Argentina, y afectó a algunas ciudades del sur del país, según indicó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en un comunicado.Ese bloqueo fue consecuencia del "evento en el sistema argentino de interconexión (SADI)", que provocó la desconexión de las siete unidades en servicio paraguayas sobre las 6.00 hora local (10.00 GMT).Las ciudades afectadas fueron Ayolas, Pilar, Villalbín y zonas aledañas, principalmente en los departamentos de Misiones y Ñeembucú.El hecho obligó a realizar maniobras de conexión sobre "fuente Itaipú y Acaray", las otras represas del país.En un principio se señaló que el sur de Brasil también se había afectado por la ola del apagón que se generó en los países vecinos, pero la Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) y la empresa Rio Grande Energia sostuvieron que "no ha tenido reflejos".Los apagones han marcado la historia de Argentina, pues hace 20 años cerca de 600.000 ciudadanos se quedaron sin luz del 15 al 25 de febrero debido a un incendio en una estación generadora de electricidad.Otro fue el de 2002 cuando al menos una quinta parte de la población padeció una jornada de agobiante calor, por los efectos de un corte de energía eléctrica tras un desperfecto en una planta transformadora próxima a Buenos Aires.La falta de suministro se extendió desde las 15:30 hasta las 19:00 (18:30 y 22:00 GMT), lo que causó trastornos en las comunicaciones y paralizó los servicios ferroviarios.Asi mismo, los argentinos recuerdan la "noche del apagón", un operativo realizado durante una semana en julio de 1976 en el que secuestraron a unas 400 personas, de las cuales 33 continúan desaparecidas, apenas 4 meses después del golpe militar que puso en marcha la última dictadura argentina (1976-1983).Uruguay no es la excepción, pues en 1999 Montevideo estuvo a oscuras como consecuencia de un incendio en el sector de transformadores de la Central Batlle, la principal instalación generadora de electricidad de la capital.