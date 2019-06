Echenique: Gobiernos como el valenciano señalan el camino a seguir

El secretario de Acción de Gobierno e Institucional de Podemos, Pablo Echenique, considera que "gobiernos compartidos" como el del Botànic en la Comunidad Valenciana, entre el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EU, "señalan el camino a seguir en otros territorios y en el conjunto de España".



Así lo ha señalado Echenique a los periodistas antes de asistir a la toma de posesión del socialista Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana, y ha afirmado que es "oportuno" y "sensato" mirar a esta comunidad.



El dirigente de Podemos ha destacado, además, que en el Gobierno valenciano las tres fuerzas que han revalidado el Botànic van a estar representadas "con el peso que los valencianos les han dado en las urnas, sin ningún tipo de veto y poniendo siempre en primer plano el hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente".



Echenique está "muy satisfecho" de que en el próximo Gobierno valenciano Podemos aporte su "grano de arena" en las políticas verdes, en la lucha contra el cambio climático, así como en la transición energética que genere "empleos de calidad", un mercado "más justo" y abarate las facturas.



"Para este tipo de cosas son para las que tiene que servir un gobierno, y creo que cuando los progresistas nos ponemos de acuerdo se pueden llevar a cabo", ha indicado, para luego insistir: "Estos gobiernos compartidos señalan un camino a seguir en otros territorios y en el conjunto de España".



Sobre los pactos de los partidos de derechas en los ayuntamientos, ha afirmado que "no son una buena noticia", pero "hay que respetar el voto de la ciudadanía".



"Es evidente que las fuerzas que defienden más centralismo en nuestro país, que tienen un comportamiento más autoritario y contrario a la pluralidad de nuestro país y llevan a cabo políticas económicas para proteger a los privilegiados no van a gobernar por con el beneficio de la mayoría social", ha señalado.



"Como gente de izquierdas, progresistas y que quiere reducir la desigualdad en nuestro país, no podemos estar felices de que este tipo de gobiernos se lleve a cabo", ha concluido.